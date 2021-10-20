В Литве выявлено самое большое число новых случаев Covid-19 в этом году

Это крупнейшее суточное число новых случаев в этом году - больше фиксировалось лишь в декабре прошлого года.

Все скончавшиеся, за исключением одного, не были привиты или были привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1669 пациентов с Covid-19 - на три десятка больше, чем сутками ранее. 157 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 8,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1186,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней возросла до 13%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 от коронавируса умерли 5511 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 8753 теста на Covid-19, позитивный результат дали 1347 тестов, скончались трое зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро среды стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 413 пациентам, 302 из них нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения Covid-19. 204 из этих пациентов не вакцинированы (67,6%), а у 98 человек (32,4%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 54 новых историй болезни. Скончались три человека с коронавирусом, все они не были вакцинированы: 59-летний мужчина, 80-летняя женщина и 92-летняя женщина.