Сколько человек сможет находиться в одной машине во время локдауна?

В понедельник, 18 октября, состоялось заседание совета по кризисному управлению, на котором было решено ввести локдаун в Латвии.

В течение этого времени в частном автомобиле смогут находиться двое взрослых из одного домохозяйства. Это ограничение вряд ли коснется несовершеннолетних детей.

Уже сообщалось, что сегодня, 20 октября, состоится внеочередное заседание правительства, на котором планируется принять решение об объявлении в Латвии с 21 октября до 15 ноября локдауна, во время которого будут действовать жесткие антиковидные ограничения.

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, в это время будут закрыты почти все магазины, развлекательные заведения и предприятия сферы услуг, а также школы.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что в этот период ни один магазин, за исключением товаров первой необходимости, не будет работать, будут доступны только самые необходимые услуги. Также планируется ввести комендантский час с 20:00 до 5:00. Во время комендантского часа за пределами своего места жительства можно будет находиться только по уважительным причинам - работа, получение медицинской помощи и т. п.

Школьные каникулы планируется продлить на неделю, а после этого все классы, кроме 1-3-х, будут учиться удаленно. С 1 ноября только учащиеся 1-3-х классов возобновят полноценное обучение, а остальные будут учиться удаленно до 15 ноября.

Также до 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен проходить дистанционно.