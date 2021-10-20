Премьер призывает привлечь к ответственности врачей, рекомендовавших не делать прививки

Он признал, что "большинство врачей работают день и ночь, чтобы спасти всех нас, но есть некоторые врачи, которые все еще поощряют ненаучное и вредное поведение. "Я думаю, что эти люди также должны нести ответственность перед медицинским сообществом, подходят ли они вообще для своей работы", - сказал премьер.

Глава правительства поднял вопрос о том, может ли человек с медицинским образованием продолжать работать во время пандемии, если он посоветовал пациентам не вакцинироваться против Covid-19 без научных или медицинских причин.