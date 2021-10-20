Ср, 20.10.2021
Я не понимаю, что это может означать - обязательная вакцинация пожилых людей Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции
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Премьер призывает привлечь к ответственности врачей, рекомендовавших не делать прививки

Premjers Krišjānis Kariņš ФОТО: Valsts kanceleja

Медицинское сообщество должно призвать врачей, которые советовали людям не делать прививку от Covid-19, к ответственности, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) в интервью передаче 900 sekundes на TV3.

Он признал, что "большинство врачей работают день и ночь, чтобы спасти всех нас, но есть некоторые врачи, которые все еще поощряют ненаучное и вредное поведение. "Я думаю, что эти люди также должны нести ответственность перед медицинским сообществом, подходят ли они вообще для своей работы", - сказал премьер.

Глава правительства поднял вопрос о том, может ли человек с медицинским образованием продолжать работать во время пандемии, если он посоветовал пациентам не вакцинироваться против Covid-19 без научных или медицинских причин.

"Сложность в том, что каждый из них, кто борется [с вакцинацией], имеет докторскую степень и говорит: "Я же врач!"", - отметил политик.


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