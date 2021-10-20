Ср, 20.10.2021
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Алексей Вишняков, сотрудник RAKUS
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ВИДЕО ⟩ Украинская дзюдоистка без особых усилий швыряет парня на тренировке

В Сети появилось видео, на котором украинская дзюдоистка Дарья Белодед отрабатывает приёмы с представителем противоположного пола.

21-летняя украинка, которая готовится к смене весовой категории, во время открытой тренировки в киевском спортивном клубе "Спартаковец" показала, что способна бросать через бедро не только соперниц, но и спарринг-партнёров мужского пола. Как вам такие приёмчики?

Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 48 кг. Кроме того, девушка дважды (2018, 2019) становилась чемпионкой мира.


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