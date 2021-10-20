ВИДЕО ⟩ Украинская дзюдоистка без особых усилий швыряет парня на тренировке
В Сети появилось видео, на котором украинская дзюдоистка Дарья Белодед отрабатывает приёмы с представителем противоположного пола.
В Сети появилось видео, на котором украинская дзюдоистка Дарья Белодед отрабатывает приёмы с представителем противоположного пола.
21-летняя украинка, которая готовится к смене весовой категории, во время открытой тренировки в киевском спортивном клубе "Спартаковец" показала, что способна бросать через бедро не только соперниц, но и спарринг-партнёров мужского пола. Как вам такие приёмчики?
Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 48 кг. Кроме того, девушка дважды (2018, 2019) становилась чемпионкой мира.