ВИДЕО ⟩ Украинская дзюдоистка без особых усилий швыряет парня на тренировке

21-летняя украинка, которая готовится к смене весовой категории, во время открытой тренировки в киевском спортивном клубе "Спартаковец" показала, что способна бросать через бедро не только соперниц, но и спарринг-партнёров мужского пола. Как вам такие приёмчики?