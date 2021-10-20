Видео ⟩ "Мертвый человек никогда не воскреснет!": Соцсети в восторге от песни, призывающей к вакцинации

Ролик уже набрал почти 9000 просмотров, запись также ретвитнул Twitter-аккаунт Кабинета министров.

Остроумное видео высоко оценили и другие пользователи Twitter.

То, что правительству не удалось за два года общения с наиболее важной группой риска, две женщины решили за минуту.

Ko valdība divus gadus nespēja realizēt komunikācijā ar svarīgāko riska grupu, to divas kundzes atrisināja minūtes laikā. https://t.co/pQvH8mmSMB — Kristiāns Birķis (@KristiansBirkis) October 20, 2021

Одно это видео лучше бы "зашло", чем все предыдущие кампании вакцинации Минздрава вместе взятые.

Šis video vien būtu labāk “aizgājis” par iepriekš īstenoto VM vakcinācijas reklāmas kampaņu kopā. — Jobayashi (@jobanaav) October 19, 2021

Я хочу, чтобы они адоптировали меня как своего внука.

Gribu, lai viņas mani adoptē kā savu mazdēlu.❤️❤️❤️ — Dainis Gžibovskis (@DGFelton) October 19, 2021