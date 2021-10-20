Ср, 20.10.2021
Я не понимаю, что это может означать - обязательная вакцинация пожилых людей Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции

Видео ⟩ "Мертвый человек никогда не воскреснет!": Соцсети в восторге от песни, призывающей к вакцинации

Пользователи Twitter в восторге от видео, на котором две женщины поют и призывают людей пройти вакцинацию.

Ролик уже набрал почти 9000 просмотров, запись также ретвитнул  Twitter-аккаунт Кабинета министров.

Остроумное видео высоко оценили и другие пользователи Twitter.

То, что правительству не удалось за два года общения с наиболее важной группой риска, две женщины решили за минуту.

Одно это видео лучше бы "зашло", чем все предыдущие кампании вакцинации Минздрава вместе взятые.

Я хочу, чтобы они адоптировали меня как своего внука.


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