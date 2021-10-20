ФОТО ⟩ Американский футболист признался, что имеет шесть пальцев на руке
Игрок американской футбольной команды "Кентукки Уайлдкэтс" Джей Джей Уивер признался, что имеет шесть пальцев на правой руке.
Игрок американской футбольной команды "Кентукки Уайлдкэтс" Джей Джей Уивер признался, что имеет шесть пальцев на правой руке.
21-летний спортсмен скрывал свою особенность в течение нескольких лет, но в минувшие выходные в социальных сетях всплыла фотография Уивера, на которой отчётливо видно, что у него шесть пальцев на правой руке.
По данным ESPN, у Уивера полидактилия. И хотя у Уивера дополнительный палец на руке, полидактилия включает в себя и случаи лишних пальцев на ногах (или лапах, если речь идёт о животных).
JJ Weaver, LB de Kentucky tiene 6 dedos: pic.twitter.com/aCsAORcYMR— Sangre NFL💉🏈 (@SangreNFL) October 16, 2021
"Я всегда прятал свой палец и никому о нём не говорил. В детстве меня всегда дразнили, издевались над моей особенностью. Дети называли меня инопланетянином", - сказал Уивер в интервью ESPN.
Шестой палец на правой руке футболиста полностью функционален, а сам Уивер не стесняется этого и иногда выступает перед детьми, рассказывая, что его особенность не помешала ему играть в футбол.
Уивер выступает за "Кентукки" третий сезон и является одним из лидеров защиты команды. В нынешнем сезоне в его активе 20 захватов и четыре сэка. В начале 2021 года "Кентукки" подарил Уиверу специальную перчатку для правой руки.