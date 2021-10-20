ФОТО ⟩ Американский футболист признался, что имеет шесть пальцев на руке

21-летний спортсмен скрывал свою особенность в течение нескольких лет, но в минувшие выходные в социальных сетях всплыла фотография Уивера, на которой отчётливо видно, что у него шесть пальцев на правой руке.

По данным ESPN, у Уивера полидактилия. И хотя у Уивера дополнительный палец на руке, полидактилия включает в себя и случаи лишних пальцев на ногах (или лапах, если речь идёт о животных).

JJ Weaver, LB de Kentucky tiene 6 dedos: pic.twitter.com/aCsAORcYMR — Sangre NFL💉🏈 (@SangreNFL) October 16, 2021

"Я всегда прятал свой палец и никому о нём не говорил. В детстве меня всегда дразнили, издевались над моей особенностью. Дети называли меня инопланетянином", - сказал Уивер в интервью ESPN.

Шестой палец на правой руке футболиста полностью функционален, а сам Уивер не стесняется этого и иногда выступает перед детьми, рассказывая, что его особенность не помешала ему играть в футбол.