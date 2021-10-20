Видео ⟩ Разгневанная женщина угрожала наехать на климатических активистов, если они не освободят улицу

Активисты кампании заблокировали улицу в промышленном районе Пурфлит, в Эссексе. Женщина, которая управляла Range Rover, вышла из машины и пригрозила группе активистов: если они немедленно не освободят улицу, она поедет на них.

Видео: Разгневанная женщина угрожает активистам организации Insulate Britain

"Я не шучу. Моему сыну 11 лет, и он должен попасть в школу. Мне плевать на ваши причины [сидеть здесь]", - в гневе крикнула женщина.

Увидев, что протестующие не собираются освобождать улицу, она начала движение на машине, некоторые члены Insulate Britain пострадали в результате происшествия, но серьезных травм не было. Прохожие также бросали ругательства в сторону протестующих.

Движение Insulate Britain проводит аналогичные акции протеста уже более пяти недель. Insulate Britain требует у правительства утеплить дома, чтобы сократить выбросы углекислого газа. Движение хочет, чтобы к 2030 году было утеплено 29 миллионов домов. Сотни активистов Insulate Britain были арестованы за последние недели.