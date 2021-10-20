Видео ⟩ Неудачный побег: пьяная дама, скрываясь от полиции в Кенгарагсе, повредила несколько автомобилей

Как сообщает передача на TV3 Degpunktā, местный житель Янис известие о том, что во дворе произошло что-то неладное, получил около 4 часов утра, когда его сон нарушил основательный треск и знакомые звуки автосигнализации.

ФОТО: скриншот сюжета Degpunktā

Что на самом деле произошло прошлой ночью, объяснили правоохранители. Оказалось, что разрушения оставила компания из четырех человек, которые задумали скрыться от полицейского экипажа.

Первой на пути Mercedes нарушителей оказалась Toyota, затем - микроавтобус. К тому времени, когда полицейские въехали во двор 305-го дома, Mercedes уже врезался в Suzuki и Škoda, а через мгновение продолжил движение и снова врезался - на этот раз в автомобили Ford и Audi.

ФОТО: скриншот сюжета Degpunktā

Владельцы пострадавших автомобилей вскоре смогут получить финансовую компенсацию, а позже страховщики потребуют уплаченные суммы с виновного водителя Mercedes.