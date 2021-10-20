"Уборщики и несколько прокуроров". В Генпрокуратуре недостаток привитых

На данный момент от Covid-19 вакцинированы около 80% сотрудников прокуратуры. После того, как правительство ввело обязательную вакцинацию для всех служащих госсектора и ввело условие, согласно которому только те, кто был вакцинирован или переболел Covid-19, смогут выполнять свои обязанности после 15 ноября, на вакцинацию решились еще несколько прокуроров. В прокуратуре работают 450 прокуроров и около 300 сотрудников.

В настоящее время от коронавируса в основном не привиты уборщики, но есть и несколько прокуроров.

"Заставить мы их не можем, поэтому ждем 15 ноября. Я думаю, они возьмутся за голову и вспомнят, что они должностные лица", - подчеркнул Стуканс.

Генеральный прокурор заявил, что не видит возможности, чтобы прокурор без сертификата мог встретиться с обвиняемыми, свидетелями, потерпевшими, поскольку был бы источником инфекции. Стуканс также подчеркнул, что прокурор - это госслужащий, зарплата которого выплачивается из налогов потерпевших или свидетелей по уголовному делу.