"Уборщики и несколько прокуроров". В Генпрокуратуре недостаток привитых
Некоторые прокуроры не хотят делать прививку от Covid-19, а генеральный прокурор Юрис Стуканс надеется, что они "возьмутся за голову" к середине ноября.
Некоторые прокуроры не хотят делать прививку от Covid-19, а генеральный прокурор Юрис Стуканс надеется, что они "возьмутся за голову" к середине ноября.
На данный момент от Covid-19 вакцинированы около 80% сотрудников прокуратуры. После того, как правительство ввело обязательную вакцинацию для всех служащих госсектора и ввело условие, согласно которому только те, кто был вакцинирован или переболел Covid-19, смогут выполнять свои обязанности после 15 ноября, на вакцинацию решились еще несколько прокуроров. В прокуратуре работают 450 прокуроров и около 300 сотрудников.
В настоящее время от коронавируса в основном не привиты уборщики, но есть и несколько прокуроров.
"Заставить мы их не можем, поэтому ждем 15 ноября. Я думаю, они возьмутся за голову и вспомнят, что они должностные лица", - подчеркнул Стуканс.
Генеральный прокурор заявил, что не видит возможности, чтобы прокурор без сертификата мог встретиться с обвиняемыми, свидетелями, потерпевшими, поскольку был бы источником инфекции. Стуканс также подчеркнул, что прокурор - это госслужащий, зарплата которого выплачивается из налогов потерпевших или свидетелей по уголовному делу.
Хотя, к сожалению, некоторые прокуроры не хотят проходить вакцинацию, это никоим образом не ставит под угрозу функции прокуратуры. Если, однако, прокуроров придется уволить и "они смогут сидеть без зарплаты в течение определенного периода времени, то это их решение", - сказал Стуканс.