Победный гол Роналду, поражение "Зенита" и неудержимый Левандовски

Группа E

Барселона - Динамо Киев 1:0

Каталонская "Барселона" у себя дома с минимальным счётом обыграла киевское "Динамо" благодаря голу защитника Жерара Пике, который ногой с линии вратарской вколотил мяч в сетку после навеса из-за пределов штрафной.

🔝 Самые результативные защитники в истории #ЛигаЧемпионов:



1⃣6⃣ Жерар Пике

1⃣6⃣ Роберто Карлос

1⃣5⃣ Серхио Рамос

1⃣5⃣ Иван Эльгера

1⃣2⃣ Дани Алвес pic.twitter.com/Bj0rIKWDaM — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 20, 2021

Бенфика - Бавария 0:4

В параллельном матче "Бавария" на выезде разгромила "Бенфику". На 43-й и 52-й минутах футболисты "Баварии" дважды отправили мяч в сетку ворот соперника, но оба раза вмешался VAR и судья отменил взятие ворот. Счёт в матче был открыт лишь на 70-й минуте усилиями Лероя Зане, а 10 минут спустя Эвертон забил в собственные ворота. Спустя две минуты Роберт Левандовски довёл счёт до разгромного, а ещё через две минуты Зане оформил дубль.

Роберт Левандовски забил 25 голов в последних 19 матчах в #ЛигаЧемпионов 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/QJzb2rjmOD — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 20, 2021

"Бавария" в трёх матчах набрала 9 очков и занимает первое место в группе "Е". "Бенфика" с 4 очками идёт на втором месте, а "Барса" с 3 очками распологается на третьей строчке.

Группа F

Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2

"Манчестер Юнайтед" у себя дома одержал волевую победу, уступая по ходу встречи со счётом 0:2. На 15-й минуте счёт открыл полузащитник бергамасков Марио Пашалич, а на 29-й минуте Мерих Демирал забил второй гол "Аталанты". Во втором тайме хозяева ответили тремя точными ударами. Сначала Маркус Рашфорд с угла вратарской точно пробил под дальнюю штангу, затем на 75-й минуте защитник английской команды Гарри Магуайр сравнял счёт, а спустя шесть минут Криштиану Роналду забил победный гол.

Янг Бойз - Вильярреал 1:4

Голы Йереми Пино, Жерара Морено, Альберто Морено и Саму Чуквезе принесли "Вильярреалу" выездную победу над "Янг Бойз". Единственный гол в составе швейцарской команды забил Мешак Элиа.

Несмотря на победу "Вильярреал" располагается на третьем месте в группе "F" (4 очка). Столько же очков при лучшей разнице забитых и пропущенных мячей у "Аталанты", которая идёт на втором месте. "МЮ" с 6 очками возглавляет этот квартет.

Группа G

Зальцбург - Вольфсбург 3:1

Лилль - Севилья 0:0

"Зальцбург" у себя дома одержал уверенную победу над "Вольфсбургом". В составе хозяев отличились Карим Адейеми и Ноа Окафор, который оформил дубль. Форвард "Вольфсбурга" Лукас Нмеча забил единственный гол в составе немецкой команды.

"Зальцбург" в трёх матчах набрал 7 очков и возглавляет турнирную таблицу группы "G". На второй строчке с 3 очками идёт "Севилья", а "Вольфсбург" (2 очка) - на третьем месте.

Группа H

Челси - Мальмё 4:0

Лондонский "Челси" у себя дома разгромил шведский "Мальмё" со счётом 4:0. Счёт в матче на 9-й минуте открыл защитник Андреас Кристенсен, затем итальянец Жоржиньо реализовал 11-метровый удар, а через три минуты после начала второго тайма Кай Хаверц забил третий гол в ворота гостей. Окончательный счёт на 57-й минуте установил Жоржиньо, который забил второй пенальти в этом матче.

Зенит - Ювентус 0:1

Санкт-Петербургский "Зенит" у себя дома минимально уступил "Ювентусу", пропустив гол на 86-й минуте. Победный гол туринцев забил Деян Кулушевски, который беспрепятственно головой подрезал мяч в дальний угол ворот.