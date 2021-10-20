20 октября в одном абзаце ⟩ Локдаун в Латвии, исповедь ковид-пациентки и самочувствие Левитса
Это случилось, в Латвии с завтрашнего дня - локдаун! Все, что нужно знать об этом и не только, читайте в наших итогах!
Это случилось, в Латвии с завтрашнего дня - локдаун! Все, что нужно знать об этом и не только, читайте в наших итогах!
Новость дня: локдаун в Латвии официально введен! Собрали для вас главное, что нужно знать.
События дня в одном абзаце
Настоящее столпотворение случилось в латвийских торговых центрах: жители спешат туда перед локдауном. Покупают даже лыжное снаряжение и рождественские подарки. В Rīgas satiksme сообщили, когда можно будет прийти в центры обслуживания клиентов без ковид-сертификата. Многие оказались недовольны предложением премьера непривитым жителям самим покрывать медицинские расходы при заражении Covid-19. Пациентка поделилась своим опытом лечения Covid-19 в больнице, а в канцелярии президента рассказали о самочувствии Левитса, который также заболел Covid-19. Медики же повторно опубликовали трогательное видео, в котором обратились к общественности. Грустная новость: ушел из жизни бывший председатель CVK Арнис Цимдарс. А на Би-Би-Си вышло интервью с Сергеем Савельевым, который передал правозащитникам кадры пыток заключенных.
Все обсуждают
Полумеры в виде повсеместных ковид-сертификатов ожидаемых результатов не дали, Латвия вышла в лидеры по скорости заболеваемости Covid-19, вынудив правительство прибегнуть к радикальным мерам - жесткий локдаун на месяц, комендантский час с 20:00 до 5:00, школы - на удаленку. При этом сам по себе локдаун тоже не решение, говорят эксперты. Спасение в вакцинации, с которой в Латвии не задалось. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем коронаповестку.
Чем себя порадовать?
Настало время заглянуть в социальные сети звезд спорта и узнать, чем они занимались в предыдущие семь дней. Поехали!
Фото и видео дня!
Пользователи Twitter в восторге от видео, на котором две женщины поют и призывают людей пройти вакцинацию. Ролик уже набрал почти 9000 просмотров, запись также ретвитнул Twitter-аккаунт Кабинета министров. Остроумное видео высоко оценили и другие пользователи Twitter.