Комендантский час в Латвии: что нужно знать?
В среду, 20 октября, правительство приняло постановление об объявлении в Латвии строгого локдауна с 21 октября по 15 ноября. Среди главных ограничений - комендантский час.
В среду, 20 октября, правительство приняло постановление об объявлении в Латвии строгого локдауна с 21 октября по 15 ноября. Среди главных ограничений - комендантский час.
Во время локдауна с 21 октября до 15 ноября ночью с 20:00 до 5:00 покидать место жительства в ночное время можно будет только в случае обоснованной необходимости, предусматривает постановление правительства.
Исключения
Поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайного положения предусматривают, что ночью находиться на улице cмогут только люди, которые могут предъявить письменное подтверждение и удостоверяющий личность документ.
Запрет не распространяется на людей, которые:
Письменное подтверждение
В письменном подтверждении необходимо указать имя, фамилию, персональный код, адрес места жительства, причину, почему необходимо покинуть место жительства, и время, название, адрес места работы и телефон контактного лица.
С 20:00 до 5:00 смогут работать такси и коммерческие перевозчики на легковых автомобилях.
Автомобили
В частном автотранспорте разрешено передвигаться одновременно только членам одного домохозяйства или двум лицам, которые не являются членами одного домохозяйства. При сопровождении ребенка или человека, которому необходима помощь ассистента, в частном автомобиле разрешено находиться трем лицам из нескольких домохозяйств.
В то же время вышеупомянутое ограничение не распространяется на сотрудников, занятых в секторах, критически важных для общества, таких как медицинский персонал, сотрудники служб безопасности и спасения, должностные лица Министерства обороны, иностранных и внутренних дел, должностные лица Службы государственных доходов, которые обеспечивают непрерывность работы службы, инспекторы Департамента пограничного контроля ветеринарной службы, работники СМИ.
Прогулки с питомцами
Во время комендантского часа после 20:00 можно будет выводить питомцев на короткую прогулку возле дома, сообщили LЕТА в Госполиции.
Полиция призывает людей найти возможность выгулять питомцев до 20:00, однако, если такой возможности нет, то после указанного времени разрешается ненадолго выводить животных на короткую прогулку вблизи места жительства.
При этом, как пояснили в полиции, выводить питомца должен только один человек, а не вся семья.
20 октября, прошло внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение об объявлении в Латвии с 21 октября до 15 ноября локдауна, во время которого будут действовать жесткие антиковидные ограничения.
Во время локдауна вводятся требования, которые призваны максимально ограничить очные контакты между людьми из разных семей, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения, недоступность плановых медицинских услуг и необходимость приоритизации пациентов при оказании медицинской помощи.