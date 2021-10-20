Объясняем локдаун: услуги красоты, школьные каникулы и общественный транспорт

Запрещены услуги в сфере красоты, развлечений и спорта

Во время локдауна будут запрещены услуги в сфере развлечений, красоты и спорта, постановило правительство.

До 15 ноября будет запрещено оказывать очно услуги, связанные с развлечениями, азартными играми, аттракционами, в том числе в аквапарках, развлекательных центрах, парках батутов.

Также будут запрещены услуги в сферах:

красоты,

оздоровления,

активного отдыха,

физических упражнений,

спорта,

туризма, за исключением размещения туристов и зарубежных поездок,

фото и видео, за исключением изготовления фотографий для документов,

очных консультаций

и коллективной охоты.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце на заседании правительства предложила исключить из распоряжения разрешение оказывать услуги по размещению, но большинство министров предложение не поддержали. Правительство постановило подробно обсудить требования к предприятиям по размещению туристов на следующем заседании.

Все публичные услуги будут предоставляться полностью удаленно.

Осенние каникулы в школах продлены до 29 октября

Осенние каникулы не продлеваются для школьников, которые учатся в учреждении социальной коррекции Naukšēni и специальных образовательных учреждениях, а также дистанционно.

Няни смогут продолжать обеспечивать уход за ребенком, если родители ребенка не могут работать удаленно и не могут обеспечить такой уход.

В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах.

1-3-и классы возобновят очное обучение 1 ноября, а 4-12-е классы - 15 ноября.

Также до 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия.

Количество пассажиров в городском и пригородном транспорте не должно превышать 50% вместимости

С 21 октября до 15 ноября количество пассажиров в городском и пригородном транспорте не должно превышать 50% вместимости транспортного средства, постановило правительство.

Предприятиям общественного транспорта поручено организовать посадку и высадку так, чтобы количество пассажиров в транспортных средствах не превышало 50% вместимости, а в случаях, когда из-за специфики транспортного средства невозможно проконтролировать посадку и высадку пассажиров, в салоне должны быть помечены места, чтобы обеспечить дистанцирование.

Также перевозчикам поручено обеспечить постоянное естественное проветривание транспортных средств.

Время работы общественного транспорта во время комендантского часа с 20:00 до 5:00 не ограничено, чтобы люди могли добраться на работу и обратно.

В городах государственного значения сохранена возможность организовать перевозки в общественном транспорте частично в безопасном режиме без ограничений по количеству пассажиров.

В региональном общественном транспорте количество пассажиров не должно превышать 80% вместимости транспортного средства, а на остановках маршрутов регионального значения, если необходимо принять пассажиров, их количество может составлять 85% вместимости.