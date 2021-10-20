Объясняем локдаун: услуги красоты, школьные каникулы и общественный транспорт

Запрещены услуги в сфере красоты, развлечений и спорта
Во время локдауна будут запрещены услуги в сфере развлечений, красоты и спорта, постановило правительство.
До 15 ноября будет запрещено оказывать очно услуги, связанные с развлечениями, азартными играми, аттракционами, в том числе в аквапарках, развлекательных центрах, парках батутов.
Также будут запрещены услуги в сферах:
- красоты,
- оздоровления,
- активного отдыха,
- физических упражнений,
- спорта,
- туризма, за исключением размещения туристов и зарубежных поездок,
- фото и видео, за исключением изготовления фотографий для документов,
- очных консультаций
- и коллективной охоты.
Министр образования и науки Анита Муйжниеце на заседании правительства предложила исключить из распоряжения разрешение оказывать услуги по размещению, но большинство министров предложение не поддержали. Правительство постановило подробно обсудить требования к предприятиям по размещению туристов на следующем заседании.
Все публичные услуги будут предоставляться полностью удаленно.
Осенние каникулы в школах продлены до 29 октября
Осенние каникулы не продлеваются для школьников, которые учатся в учреждении социальной коррекции Naukšēni и специальных образовательных учреждениях, а также дистанционно.
Няни смогут продолжать обеспечивать уход за ребенком, если родители ребенка не могут работать удаленно и не могут обеспечить такой уход.
В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах.
1-3-и классы возобновят очное обучение 1 ноября, а 4-12-е классы - 15 ноября.
Также до 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия.
Количество пассажиров в городском и пригородном транспорте не должно превышать 50% вместимости
С 21 октября до 15 ноября количество пассажиров в городском и пригородном транспорте не должно превышать 50% вместимости транспортного средства, постановило правительство.
Предприятиям общественного транспорта поручено организовать посадку и высадку так, чтобы количество пассажиров в транспортных средствах не превышало 50% вместимости, а в случаях, когда из-за специфики транспортного средства невозможно проконтролировать посадку и высадку пассажиров, в салоне должны быть помечены места, чтобы обеспечить дистанцирование.
Также перевозчикам поручено обеспечить постоянное естественное проветривание транспортных средств.
Время работы общественного транспорта во время комендантского часа с 20:00 до 5:00 не ограничено, чтобы люди могли добраться на работу и обратно.
В городах государственного значения сохранена возможность организовать перевозки в общественном транспорте частично в безопасном режиме без ограничений по количеству пассажиров.
В региональном общественном транспорте количество пассажиров не должно превышать 80% вместимости транспортного средства, а на остановках маршрутов регионального значения, если необходимо принять пассажиров, их количество может составлять 85% вместимости.
20 октября, прошло внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение об объявлении в Латвии с 21 октября до 15 ноября локдауна, во время которого будут действовать жесткие антиковидные ограничения.
Во время локдауна вводятся требования, которые призваны максимально ограничить очные контакты между людьми из разных семей, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения, недоступность плановых медицинских услуг и необходимость приоритизации пациентов при оказании медицинской помощи.