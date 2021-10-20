Кариньш: после локдауна непривитых ждут еще более строгие ограничения

Пока конкретные решения не приняты, продолжаются дискуссии. Одной из таких мер может стать предложенная самим Кариньшем обязательная вакцинация для всех, кто старше 50 лет.

"Нет ничего, что после 15 ноября для непривитых людей станет существенно легче - ограничения будут еще более жесткими",

- подчеркнул премьер-министр.

Сегодня, 20 октября, прошло внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение об объявлении в Латвии с 21 октября до 15 ноября локдауна, во время которого будут действовать жесткие антиковидные ограничения. RUS TVNET собрал главное из решений правительства.

Во время локдауна вводятся требования, которые призваны максимально ограничить очные контакты между людьми из разных семей, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения, недоступность плановых медицинских услуг и необходимость приоритизации пациентов при оказании медицинской помощи.