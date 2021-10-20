Кариньш: после локдауна непривитых ждут еще более строгие ограничения
После окончания локдауна 15 ноября ожидаются еще более строгие ограничения для непривитых, заявил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.
После окончания локдауна 15 ноября ожидаются еще более строгие ограничения для непривитых, заявил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Пока конкретные решения не приняты, продолжаются дискуссии. Одной из таких мер может стать предложенная самим Кариньшем обязательная вакцинация для всех, кто старше 50 лет.
"Нет ничего, что после 15 ноября для непривитых людей станет существенно легче - ограничения будут еще более жесткими",
- подчеркнул премьер-министр.
Сегодня, 20 октября, прошло внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение об объявлении в Латвии с 21 октября до 15 ноября локдауна, во время которого будут действовать жесткие антиковидные ограничения. RUS TVNET собрал главное из решений правительства.
Во время локдауна вводятся требования, которые призваны максимально ограничить очные контакты между людьми из разных семей, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения, недоступность плановых медицинских услуг и необходимость приоритизации пациентов при оказании медицинской помощи.
Решение ввести локдаун было принято советом по кризисному управлению из-за низкого охвата вакцинацией населения и стремительного роста заболеваемости коронавирусом.
Латвия находится на первом месте в мире по росту заболеваемости Covid-19. За последнюю неделю число новых случаев Covid-19 увеличилось на 49%, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения достиг 1351,8 случая, что вдвое превышает максимум второй волны.