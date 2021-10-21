Министра образования возмутили открытые книжные и цветочные магазины при закрытых школах

Министр выразила обеспокоенность: хотя очное обучение будет прекращено, в магазинах Depo все равно разрешат "бродить" с банковской картой компании, однако директор Госканцелярии Янис Цитсковскис отметил, что в отношении Depo такой возможности не будет, так как речь идет только об уличной торговле.

Муйжниеце отметила, что неприемлемо, что школы будут закрыты, но в то же время сохраняется право собираться очно в разных других местах. В качестве другого примера она упомянула, что в области культуры духовые оркестры смогут продолжать репетировать очно, а люди смогут продолжать отдыхать в отелях и подобных местах.

Министр образования предупредила, что такой подход станет "маршем победы" для непривитых, которые укажут на неадекватное регулирование в различных областях.

Муйжниеце повторила свои аргументы о том, что в Латвии был самый длинный период дистанционного обучения в Европе, а также о том, что молодые люди совершали самоубийства во время пандемии, так как Covid-19 влияет на психическое здоровье молодежи.

Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), согласилась с Муйжниеце на заседании правительства, сказав, что необходимо также сохранить возможность для вакцинированных сотрудников проводить тесты на антиген Covid-19. В то же время она сказала, что если правительство примет решение в его нынешней редакции, сфере образования потребуется четкий ответ, что, несмотря на распространенность Covid-19, школы должны быть открыты с 15 ноября при любых обстоятельствах.