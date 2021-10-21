За несоблюдение ограничений грозит штраф в размере 2000 евро
За несоблюдение особо строгих ограничений из-за Covid-19 грозит штраф до 2000 евро для жителей и до 5000 евро для юридических лиц.
За несоблюдение особо строгих ограничений из-за Covid-19 грозит штраф до 2000 евро для жителей и до 5000 евро для юридических лиц.
Во время пандемии нормативными актами уже было предусмотрено, что физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 10 до 2000 евро за несоблюдение ограничений из-за Covid-19, штраф для юридического лица - от 140 до 5000 евро. Этот регламент также будет действовать с 21 октября по 15 ноября.
Государственная полиция проинформировала LETA, что полностью готова обеспечить контроль за соблюдением ограничений из-за Covid-19.
Госполиция продолжит работать в усиленном режиме, а также сверхурочно, вовлекая всех полицейских в контрольную деятельность, включая сотрудников уголовной полиции и курсантов колледжа Госполиции.
В то же время ресурсы Госполиции и дальнейшая работа запланированы так, чтобы выполнять свои основные обязанности в повседневной борьбе с преступностью, включая предотвращение и обнаружение ложных свидетельств о вакцинации, а также контроль за общественным порядком и проверку дорожного движения.
Полиция также напоминает, что население является союзником полиции, и призывает жителей соблюдать ограничения и проявлять понимание.
Напомним, с 21 октября в Латвии вступают в силу особо строгие ограничения для сдерживания роста заболеваемости Covid-19, которые будут действовать до 15 ноября.