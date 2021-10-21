За несоблюдение ограничений грозит штраф в размере 2000 евро

Во время пандемии нормативными актами уже было предусмотрено, что физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 10 до 2000 евро за несоблюдение ограничений из-за Covid-19, штраф для юридического лица - от 140 до 5000 евро. Этот регламент также будет действовать с 21 октября по 15 ноября.

Государственная полиция проинформировала LETA, что полностью готова обеспечить контроль за соблюдением ограничений из-за Covid-19.

Полиция подготовила план, и планируется выделить ресурсы для обеспечения адекватного и надлежащего надзора за соблюдением ограничений в стране.

Госполиция продолжит работать в усиленном режиме, а также сверхурочно, вовлекая всех полицейских в контрольную деятельность, включая сотрудников уголовной полиции и курсантов колледжа Госполиции.

В то же время ресурсы Госполиции и дальнейшая работа запланированы так, чтобы выполнять свои основные обязанности в повседневной борьбе с преступностью, включая предотвращение и обнаружение ложных свидетельств о вакцинации, а также контроль за общественным порядком и проверку дорожного движения.

Полиция также напоминает, что население является союзником полиции, и призывает жителей соблюдать ограничения и проявлять понимание.