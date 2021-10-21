Чт, 21.10.2021
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Елена, посетительница торгового центра

Новый антирекорд: в Латвии 23 смерти и 2935 новых случаев Covid-19 за сутки

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2935 новых случаев Covid-19, поступила информация о 23 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 30 до 39 лет;
  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • семь человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2265 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 670 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1463,3 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 24 642 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,9%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 194 256 человек.


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