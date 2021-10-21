Новый антирекорд: в Латвии 23 смерти и 2935 новых случаев Covid-19 за сутки
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2935 новых случаев Covid-19, поступила информация о 23 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2935 новых случаев Covid-19, поступила информация о 23 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2265 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 670 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1463,3 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 24 642 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,9%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 194 256 человек.