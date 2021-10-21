Lidl с 6:30! Продуктовые магазины меняют время работы
В связи с ограничениями, которые вступили в силу в Латвии в четверг, 21 октября, и продлятся до 15 ноября, многие розничные магазины будут открываться как минимум на час раньше.
В связи с ограничениями, которые вступили в силу в Латвии в четверг, 21 октября, и продлятся до 15 ноября, многие розничные магазины будут открываться как минимум на час раньше.
В этот период магазины Maxima будут открыты с 7:00 до 19:00. До сих пор большинство торговых центров компании были доступны для посетителей с 8:00. По воскресеньям магазины Maxima будут работать с 8:00 до 19:00.
Большинство магазинов Rimi, за исключением некоторых Rimi Mini, будут открыты также с 7:00 до 19:00. В свою очередь, доставка э-магазина будет осуществляться с 8:00 до 19:00, а заказы на Rimi Drive можно будет забрать до 19:00.
Между тем магазины Lidl в Латвии будут открыты для покупателей ежедневно с 6:30 до 19:00.
Уже сообщалось, что с 21 октября до 15 ноября предприятия очных хозяйственных услуг и магазины товаров первой необходимости смогут начинать работу не ранее 6:00 и заканчивать не позднее 19:00, постановило правительство.
Торговать на месте в этот период смогут только те магазины, где 70% ассортимента составляют продовольственные товары, магазины, где 70% ассортимента составляют гигиенические товары, а также:
В магазине на одного покупателя должно быть обеспечено не менее 25 квадратных метров общедоступной площади. В магазинах, где площадь общедоступного помещения меньше 25 квадратных метров, одновременно может находиться только один покупатель.
На рынках и в местах уличной торговли будет разрешена торговля только продуктами питания, а торговцы и покупатели должны находиться в масках.
Удаленная торговля будет разрешена, но торговое предприятие должно обеспечить доставку товаров или их выдачу вне помещений.