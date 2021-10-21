Комендантский час ⟩ Мне надо покинуть дом после 20:00. Где взять специальную форму?

Поправки к распоряжению об объявлении режима чрезвычайной ситуации предусматривают, что ночью находиться на улице будут иметь право только лица, которые смогут предъявить письменное подтверждение и удостоверяющий личность документ.
Запрет не распространяется на людей, которые:
- отправляются на работу или возвращаются с нее,
- выполняют рабочие или служебные обязанности,
- направляются за получением психологической поддержки, медицинских услуг, в том числе вакцинации от Covid-19, ветеринарной помощи животным или в круглосуточную аптеку,
- направляются в аэропорт, морской порт, на железнодорожный вокзал или автовокзал и из них.
В письменном подтверждении необходимо указать:
- имя и фамилию;
- персональный код;
- адрес места жительства или места пребывания;
- название, адрес и контактную информацию места работы;
- причину и время оставления места жительства/места пребывания/места работы;
- конечную цель перемещения;
- подпись.
Если причиной оставления места жительства является исполнение рабочих обязанностей, в подтверждении также нужно указать место работы и контактный телефон руководства (контактного лица) или место получения услуги.
Подтверждение можно заполнить электронным способом и предъявить в телефоне или распечатать на бумаге, если это возможно, но его можно и написать от руки.
Подтверждение о покидании места жительства/места работы (на русском языке) можно скачать ЗДЕСЬ.
Штраф за несоблюдение ограничений
За несоблюдение особо строгих ограничений из-за Covid-19 грозит штраф до 2000 евро для жителей и до 5000 евро для юридических лиц.