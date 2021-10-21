Чт, 21.10.2021
Если ты не вакцинирован - сиди дома, пока не будешь вакцинирован! Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Комендантский час ⟩ Мне надо покинуть дом после 20:00. Где взять специальную форму?

ФОТО: Unspalsh

В среду, 20 октября, правительство приняло постановление об объявлении в Латвии строгого локдауна с 21 октября по 15 ноября. Среди главных ограничений - комендантский час. Начиная с сегодняшнего дня до 15 ноября с 20:00 до 5:00 все жители страны должны находиться по своему месту жительства. Люди, которые вынуждены будут по уважительной причине покинуть дом с 20:00 до 5:00, должны будут заполнить специальную форму/подтверждение.

Поправки к распоряжению об объявлении режима чрезвычайной ситуации предусматривают, что ночью находиться на улице будут иметь право только лица, которые смогут предъявить письменное подтверждение и удостоверяющий личность документ.

Запрет не распространяется на людей, которые:

  • отправляются на работу или возвращаются с нее,
  • выполняют рабочие или служебные обязанности,
  • направляются за получением психологической поддержки, медицинских услуг, в том числе вакцинации от Covid-19, ветеринарной помощи животным или в круглосуточную аптеку,
  • направляются в аэропорт, морской порт, на железнодорожный вокзал или автовокзал и из них.

Письменное подтверждение

В письменном подтверждении необходимо указать:

  • имя и фамилию;
  • персональный код;
  • адрес места жительства или места пребывания;
  • название, адрес и контактную информацию места работы;
  • причину и время оставления места жительства/места пребывания/места работы;
  • конечную цель перемещения;
  • подпись.

Если причиной оставления места жительства является исполнение рабочих обязанностей, в подтверждении также нужно указать место работы и контактный телефон руководства (контактного лица) или место получения услуги.

Подтверждение можно заполнить электронным способом и предъявить в телефоне или распечатать на бумаге, если это возможно, но его можно и написать от руки.

Подтверждение о покидании места жительства/места работы (на русском языке) можно скачать ЗДЕСЬ.

Штраф за несоблюдение ограничений

За несоблюдение особо строгих ограничений из-за Covid-19 грозит штраф до 2000 евро для жителей и до 5000 евро для юридических лиц.


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