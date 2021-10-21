Ольга Бузова: "Через 20 лет меня будут знать во всем мире"

35-летняя звезда призналась, что в 22 года думала, что уже в 25 у нее будет ребенок.

"Я хотела и хочу детей. Просто так получается в жизни, что не происходит этого. Поэтому я уже спокойно к этому отношусь. Но я знаю, что у меня будут дети. Ты знаешь, как Булгакова ("Мастер и Маргарита"), когда нас заставляли в школе читать по программе в 9-м классе, я не поняла это произведение. Только прочитав эту книгу в 20 лет, я поняла ее смысл. Поэтому всему свое время. Каждой книге свой час, каждому событию и каждой главной роли свое время", - полагает Ольга.

Она больше не говорит про табу, потому что все, что она говорила про табу, все у нее и было: "Возраст не имеет никакого значения. Расстояние не имеет никакого значения. Материальный достаток не имеет никакого значения. Если испытывается такое чувство обоими, как любовь, то любовь не имеет границ. Никаких... Нет, ну старого, конечно, не хочется. Мужчины еще раньше умирают. Что, я буду вдовой? Пусть будет молодой. А, ну, если умрет, заново выйду замуж просто. Жизнь одна".

Бузова подчеркнула, что поймала себя на мысли о желании выйти замуж. Она отметила, что каждый раз, когда она влюбляется, ей кажется, что это навсегда.

"Каждый раз после расставания я говорю себе и своим друзьям - больше никогда не полюблю. Мне говорят - да, да, да, мы это уже когда-то слышали. И каждый раз я говорю - все, больше никаких отношений, никакой свадьбы, нет, нет, нет. А сейчас я просто дала себе возможность не ставить запретов. Да, я хочу замуж, я хочу сказки, я хочу быть принцессой, я хочу сделать праздник для своей будущей семьи. И меня, кстати, зовут замуж всегда. [...] Все хотят меня на себе женить!" - указала звезда.

Бузова уверена, что она обязательно выйдет замуж и у нее будут дети.

"Ну, два точно я хочу. Мальчика и девочку. Это даже не обсуждается. Ну а там - как бог даст. Ты понимаешь, может, у меня только пацаны будут или, наоборот, только девочки. Но однозначно я очень хочу детей. И они у меня будут. Я раньше очень по этому поводу комплексовала. Конечно, любой девушке хочется быть молодой мамой, и моя подруга, например, Маша Погребняк, она выглядит просто со своими тремя сыновьями как сестра - старший сын уже выше нее ростом. И она такая худенькая, красивая… Но у каждого же свой путь", - говорит Ольга.

Бузова заметила, что, если что-то не получается, как ты запланировал, надо уметь это принять, а не заморачиваться по этому поводу. Она уверена, что через 20 лет у нее будет своя программа, она по-прежнему будет выступать и у нее будет такая же шикарная фигура.

"Я думаю, что через 20 лет меня будут знать во всем мире. Но жить я хочу все-таки в России. Я настоящая русская женщина", - подчеркнула знаменитость.