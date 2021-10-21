В следующем году в "Евровидении" будет участвовать на две страны больше

66-й международный конкурс "Евровидение" пройдет в Италии в Турине на арене PalaOlimpico 10, 12 и 14 мая.

В следующем году участие примут 39 стран, которые принимали участие и в этом году, кроме того, к ним присоединится еще Черногория и Армения.

"Мы очень рады, что в очередной раз у нас будет более сорока, кто будет соревноваться за победу в конкурсе "Евровидения", - сказал Мартин Остердаль, директор конкурса.

На этот раз конкурс покажет современное шоу почти 200 миллионам зрителей.

Напомним, в 2021 году победила итальянская рок-группа Måneskin, обеспечив проведение конкурса в Италии.

"Måneskin" ФОТО: publicitātes

Как указал итальянский радиовещатель Rai, конкурс 2022 года позволит передать и поделиться красотой Италии, через такие "элементы, которые нас всех объединяют - музыку и гармонию".