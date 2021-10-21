Видео ⟩ Пугачева поддержала новое хобби Лаймы Вайкуле

Совсем недавно Вайкуле посетила российское шоу "Вечерний Ургант", где рассказала о переживаниях во время пандемии: "Меня охватила ужасная депрессия. Я набрала десять килограммов, но потом потеряла их, потому что начала кататься на велосипеде".

О новом хобби свидетельствует и опубликованное в Instagram-аккаунте Лаймы видео, где она проезжает по одной из улиц Юрмалы и призывает людей вакцинироваться: "В Риге комендантский час, поэтому только велики и только до семи. Вакцинируйтесь, друзья, вакцинируйтесь!" - призвала Вайкуле, не слезая с велосипеда.