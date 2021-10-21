Чт, 21.10.2021
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Кришьянис Кариньш

Во время локдауна билеты на общественный транспорт Риги нельзя будет приобрести по скидке

ФОТО: Shutterstock

С 21 октября по 15 ноября, на время действия усиленных мер безопасности, в общественном транспорте отменены все присвоенные самоуправлением скидки на приобретение билетов для всех категорий пассажиров. Таким образом, Rīgas satiksme с 21 октября начинает постепенную отмену скидок, и всем пассажирам с 21 октября необходимо покупать билеты по полной цене, сообщило Rīgas satiksme.

Отмена скидок произойдет автоматически, и пассажиры смогут использовать уже имеющиеся э-талоны (Карту рижанина, Карту школьника, персонализированные и неперсонализированные э-талоны), пополняя их билетами по полной стоимости. Одновременно с этим Rīgas satiksme призывает обдумать необходимость каждой поездки и использовать общественный транспорт только в том случае, если нет альтернативы. Чтобы снизить распространение вируса Covid-19, предприятие призывает жителей оставаться дома.

Пассажиры, которые получают скидку, присвоенную государством - люди с I или II группой инвалидности, лица до 18 лет с инвалидностью и лицо, сопровождающее человека с инвалидностью I группы или персону до 18 лет с инвалидностью - вне зависимости от вакцинации смогут продолжать использовать общественный транспорт так же, как и раньше.

Билеты по полной цене можно приобрести как в билетных автоматах, расположенных на улице, так и в более чем 400 торговых местах в Риге. 

Для пассажиров, которые используют билеты по полной цене, новые правила не несут никаких изменений. Упомянутые пассажиры, как и до этого, смогут использовать билеты на отдельные поездки, временные билеты и месячные проездные билеты.

Напомним, с сегодняшнего дня, 21 октября, вступают в силу особо строгие ограничения для сдерживания роста заболеваемости Covid-19, которые будут действовать до 15 ноября.


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