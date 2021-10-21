Во время локдауна билеты на общественный транспорт Риги нельзя будет приобрести по скидке

Отмена скидок произойдет автоматически, и пассажиры смогут использовать уже имеющиеся э-талоны (Карту рижанина, Карту школьника, персонализированные и неперсонализированные э-талоны), пополняя их билетами по полной стоимости. Одновременно с этим Rīgas satiksme призывает обдумать необходимость каждой поездки и использовать общественный транспорт только в том случае, если нет альтернативы. Чтобы снизить распространение вируса Covid-19, предприятие призывает жителей оставаться дома.

Пассажиры, которые получают скидку, присвоенную государством - люди с I или II группой инвалидности, лица до 18 лет с инвалидностью и лицо, сопровождающее человека с инвалидностью I группы или персону до 18 лет с инвалидностью - вне зависимости от вакцинации смогут продолжать использовать общественный транспорт так же, как и раньше.

Билеты по полной цене можно приобрести как в билетных автоматах, расположенных на улице, так и в более чем 400 торговых местах в Риге.

Для пассажиров, которые используют билеты по полной цене, новые правила не несут никаких изменений. Упомянутые пассажиры, как и до этого, смогут использовать билеты на отдельные поездки, временные билеты и месячные проездные билеты.