Рассматривалось внедрение системы для торговых центров как в Литве: министр о позиции правительства

"Решение о введении литовского предложения также прозвучало, но наш предыдущий опыт тоже был принят во внимание. Видя, что предлагаемая в Литве модель вызвала ажиотаж в некоторых торговых точках, сегодня было решено разрешить работу определенных групп магазинов.

В списке магазинов тоже ничего нового. Такое решение было и в предыдущих пакетах ограничений. Здесь также уже был известен некоторый опыт, после чего было принято это решение", - сказал министр экономики Латвии Янис Витенбергс.

Уже сообщалось, что с этой пятницы, 21 октября, торговая сеть Lidl в Литве будет обслуживать только клиентов, имеющих сертификат Covid-19. Решение принято в ответ на требование Минздрава с пятницы ограничить поток покупателей в небольших магазинах площадью до 30 квадратных метров, сообщает портал 15min.lt.

До сих в большинстве магазинов Lidl в Литве не требовалось предъявлять сертификат Covid-19, так как их торговая площадь составляет менее 1500 квадратных метров.

"Мы оцениваем обе альтернативы. В настоящее время сертификаты Covid-19 должны быть предъявлены в трех магазинах в Вильнюсе и Каунасе. Результаты в этих магазинах показывают, что люди привыкли к сертификатам и хотят их использовать.

Мы также хорошо помним, сколько неудобств доставило регулирование потока клиентов во время последнего карантина, поэтому считаем, что решение о добровольной подаче заявки на требование сертификата Covid-19 более рационально и устойчиво в нынешних обстоятельствах", - сказал Радостин Русев-Пейне, представитель магазинов Lidl в Литве.

В розничной сети планируют, что с этой пятницы сертификаты Covid-19 на входе в магазин будут проверять сотрудники службы безопасности, а также планируется нанять дополнительный персонал. Всего в Литве 59 розничных магазинов Lidl в 23 городах.

Галерея: Открытие магазинов Lidl

Уже сообщалось, что с 13 сентября жители Литвы, не обладающие "паспортом возможностей", не смогут получать доступ к некоторым необходимым услугам, будут ограничены их возможности посещать места торговли и общественного питания.

Людям без "паспорта возможностей" будет запрещено посещение магазинов товаров не первой необходимости, рынков (когда площадь превышает 1,5 тыс. кв. метров), у них не будет доступа к услугам салонов красоты, спортклубов, они не смогут принимать участие в мероприятиях, на которых собирается более 500 человек.