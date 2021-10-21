Чт, 21.10.2021
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Кришьянис Кариньш

Полные грибов корзины - 5 советов, которые нужно учитывать, употребляя грибы в пищу

Иллюстративное фото ФОТО: unsplash.com/Annie Spratt

С осенними дождями и сырой погодой приходит и самый урожайный грибной сезон. Если еще не удалось побывать в своих любимых грибных местах - не медлите: грибы являются не только вкусным и сытным дополнением к меню, но и ценным источником питательных веществ, а при правильном хранении ими можно наслаждаться всю зиму. При употреблении грибов в пищу нужно учитывать, как их правильно готовить и хранить, объясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

"Грибы примерно на 90% состоят из воды, однако они считаются продуктом, богатым питательными веществами. Грибы содержат примерно 1,5-5,5% белков, при этом каждый вид содержит различное количество белков. Так, например, большие зонтики в среднем содержат 6,6% белков, боровики - 4,6%, а лисички - 3,2%. Грибы также содержат около 0,2-1,5% углеводов, 1-6% жиров и различные органические кислоты - масляную кислоту, олеиновую кислоту, молочную кислоту, яблочную кислоту, янтарную кислоту и другие. Грибы являются ценным источником витаминов A, C, D и группы B, а также содержат селен, марганец, калий, железо, цинк, медь, йод и фосфор", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

Чтобы без опаски употреблять грибы в пищу, необходимо не только собирать их правильно, но и тщательно готовить и хранить, принимая во внимание несколько существенных нюансов.

#1 Готовить грибы правильно

Не рекомендуется употреблять в пищу термически необработанные грибы, поэтому большинство грибов перед употреблением следует варить примерно от пяти до десяти минут. Некоторые грибы, например, горькушки и волнушки, нужно варить до 20 минут. После варки грибы следует промыть, слить с них лишнюю воду, а затем их можно готовить по вашему вкусу, например, жарить или добавлять в соусы. Без предварительного обваривания можно готовить только боровики и лисички. Следует помнить, что отравление грибами происходит не только при употреблении в пищу одного из видов ядовитых грибов - оно также может случиться, если съедобные грибы неправильно приготовлены.

#2 При употреблении грибов в пищу не употребляйте жирные продукты и алкоголь

В клеточных оболочках грибов содержится органическое вещество хитин - он затрудняет процессы пищеварения и доступ ферментов к питательным веществам. Чтобы блюда с грибами не вызывали дискомфорт и нарушения пищеварения, грибы нельзя сочетать с жирными продуктами, такими как жирное мясо или сливочные соусы. Особую осторожность следует соблюдать людям с каким-либо диагностированным заболеванием желудка, поджелудочной железы или пищевода - затрудненный процесс пищеварения может вызывать чувство тяжести и другие неприятные симптомы. Перед приготовлением грибы рекомендуется как можно лучше измельчить, а при планировании блюд самое главное - соблюдать умеренность. Также не рекомендуется употреблять грибы с алкоголем - он может усилить действие токсичных веществ.

#3 Долгосрочное хранение грибов

Грибы прекрасно сохраняют свой вкус и структуру, поэтому при правильном хранении их можно употреблять в пищу еще очень долго. Грибы можно мариновать, солить, обжаривать в жире, сушить и замораживать. Из сушеных грибов также можно приготовить грибной порошок, который зимой можно добавлять в супы, соусы или тушеные блюда. Каждому виду обработки присущи различные нюансы, на которые следует обратить внимание, чтобы заготовленные грибы можно было употреблять в пищу как можно дольше - например, если грибы планируется сушить, перед этим их нельзя мыть. Соленые грибы перед употреблением следует замочить в холодной воде на несколько часов, чтобы избавиться от большого количества соли, и только потом их можно добавлять в блюда.

#4 Остерегайтесь ядовитых грибов

В лесах Латвии встречаются сотни различных видов грибов, в том числе несколько ядовитых грибов, таких как зеленый и белый мухомор, говорушка, поганка и другие. Действие ядовитых грибов может быть разным - они влияют на работу пищеварительной и нервной систем, печени и почек, а в отдельных случаях могут вызвать опасные для жизни повреждения органов. Собираясь за грибами, нужно научиться распознавать ядовитые грибы и выяснить, с какими съедобными грибы их легче всего спутать. Если видите грибы, в которых вы не совсем уверены, лучше оставить их расти и отдать предпочтение тем грибам, название которых вам хорошо известно.

"В пищу можно употреблять только те грибы, в отношении которых вы совершенно уверены, что они не ядовиты. Если на грибах имеются повреждения, оставленные животными и насекомыми, это не значит, что гриб съедобен. В процессе адаптации животные и насекомые приспособились и поедают ядовитые грибы, вредные для человека", - подчеркивает фармацевт М. Шукеле.

#5 Убедитесь, что грибы не имеют повреждений

Качественные съедобные грибы также могут быть опасны для здоровья человека в случае, если они имеют повреждения или переросли. Под воздействием внешних факторов в плодовых телах грибов начинается разложение тканей, в результате чего в грибах могут образоваться токсичные побочные продукты. Даже после размораживания грибы нельзя долго хранить в свежем виде, так как в тепле они быстро портятся. Также не нужно собирать грибы вблизи заводов, свалок или автодорог, в местах повышенного загрязнения воздуха, потому что там грибы впитают вредные вещества и не будут съедобными.


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