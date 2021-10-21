В Литве 3058 новых случаев Covid-19, 28 человек скончались

Среди скончавшихся от коронавируса 21 человек был не привит или привит не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1690 пациентов с Covid-19, 154 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 8,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1226,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 13,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве умерли 5544 человека с коронавирусом.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 8804 теста на Covid-19, позитивный результат дали 1506 тестов, скончались шестеро зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро четверга стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 441 пациенту, 313 из которых нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения болезни - 209 из них не вакцинированы (66 процентов), а у 104 человек (34 процента) курс вакцинации завершен.