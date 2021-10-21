Дональд Трамп объявил запуск собственной соцсети Truth Social

Крупнейшие мировые соцсети Facebook, Instagram, Twitter и YouTube заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как в январе 2021 года его сторонники штурмом захватили Капитолий. Facebook заблокировал Трампа на два года, а Twitter закрыл его аккаунт навсегда. Twitter навсегда удалил его аккаунт с 90 миллионами подписчиков. Компания объяснила свое решение тем, что публикации Трампа провоцируют насилие со стороны правых экстремистов. В компании также отметили, что сервис не даст Трампу доступ, даже если он снова станет баллотироваться или победит на президентских выборах.