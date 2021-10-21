Дональд Трамп объявил запуск собственной соцсети Truth Social

Миссией компании является противостояние "консорциуму либеральных медиа" и крупным технологическим компаниям, которые "заглушают оппозиционные голоса в Америке", сказано в пресс-релизе.
В ноябре 2021 года соцсеть Truth Social начнут тестировать приглашенные пользователи.
Полноценный запуск соцсети запланирован на первый квартал 2022 года.
В App Store уже появилось приложение Truth Social. Его иконка напоминает иконку Facebook, а описание начинается со слов "Следуй за истиной".
Дональд Трамп назвал Truth Social платформой, призванной "дать голос всем".
"Мы живем в мире, где "Талибан" имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо", - заявил Трамп.
Крупнейшие мировые соцсети Facebook, Instagram, Twitter и YouTube заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как в январе 2021 года его сторонники штурмом захватили Капитолий. Facebook заблокировал Трампа на два года, а Twitter закрыл его аккаунт навсегда. Twitter навсегда удалил его аккаунт с 90 миллионами подписчиков. Компания объяснила свое решение тем, что публикации Трампа провоцируют насилие со стороны правых экстремистов. В компании также отметили, что сервис не даст Трампу доступ, даже если он снова станет баллотироваться или победит на президентских выборах.