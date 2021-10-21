В Сети, возможно, опубликовали фото дома и адрес министра Даниэля Павлютса: информация передана VDI

На этой неделе в Сети появилась фотография, опубликованная противниками вакцинации, на которой якобы изображен дом министра здравоохранения, а также указан адрес проживания.
Советник Павлютса Ласма Биндере не прокомментировала LETA, обращался ли министр в полицию.
Пресс-секретарь Госполиции Криста Андерсоне подтвердила агентству LETA, что информация была доведена до сведения полиции, но она была передана в Государственную инспекцию данных.
Уже сообщалось, что в заявлении, опубликованном во вторник начальником Госполиции Армандом Руксом, сказано, что Госполиция будет строго оценивать враждебные комментарии, преследования и угрозы в адрес врачей, полицейских, коллег из других служб, охранников, высокопоставленных государственных должностных лиц и журналистов.