Зубов покинул пост главного тренера рижского "Динамо"
Рижское "Динамо" и главный тренер команды Сергей Зубов расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт латвийского клуба.
Рижское "Динамо" и главный тренер команды Сергей Зубов расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт латвийского клуба.
Сообщается, что Зубов решил покинуть клуб по семейным обстоятельствам. "Динамо", уважая решение тренера, не стало этому препятствовать.
"В спорте часто возникают такие ситуации, на которые нужно уметь адекватно и быстро реагировать. Сезон КХЛ продолжается, а цели команды остаются прежними", - говорится в заявлении клуба.
В ближайшее время руководство "Динамо" намерено определиться с кандидатурой нового главного тренера. В следующем выездном матче исполняющим обязанности главного тренера станет Валерий Кулибаба.
Сергей Зубов возглавил "Динамо" 12 апреля. В данный момент рижское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 20 очков после 20 проведённых матчей.