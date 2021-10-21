Зубов покинул пост главного тренера рижского "Динамо"

Сообщается, что Зубов решил покинуть клуб по семейным обстоятельствам. "Динамо", уважая решение тренера, не стало этому препятствовать.

"В спорте часто возникают такие ситуации, на которые нужно уметь адекватно и быстро реагировать. Сезон КХЛ продолжается, а цели команды остаются прежними", - говорится в заявлении клуба.

В ближайшее время руководство "Динамо" намерено определиться с кандидатурой нового главного тренера. В следующем выездном матче исполняющим обязанности главного тренера станет Валерий Кулибаба.