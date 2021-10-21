Сейм концептуально одобрил объединение Даугавпилса, Елгавы и других городов с прилегающими краями
Сейм сегодня, 21 октября, концептуально одобрил поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, которые предусматривают с 2025 года объединение Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Резекне и Вентспилса с прилегающими краями.Сейм сегодня концептуально одобрил поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, которые предусматривают с 2025 года объединение Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Резекне и Вентспилса с прилегающими краями.