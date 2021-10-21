Чт, 21.10.2021
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Сейм концептуально одобрил объединение Даугавпилса, Елгавы и других городов с прилегающими краями

Здание Сейма ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сейм сегодня, 21 октября, концептуально одобрил поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, которые предусматривают с 2025 года объединение Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Резекне и Вентспилса с прилегающими краями.Сейм сегодня концептуально одобрил поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, которые предусматривают с 2025 года объединение Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Резекне и Вентспилса с прилегающими краями.

Конституционный суд в этом году отменил несколько решений Сейма о создании новых краев, указав, что во многих новых краях политики не предусмотрели создание центров развития, которые в ходе территориальной реформы были названы важной предпосылкой для положительных перемен.

Чтобы исправить этот недочет, в законопроекте предлагается развивать сотрудничество между Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем, между Елгавой и Елгавским краем, между Лиепаей и Южнокурземским краем, между Резекне и Резекненским краем, между Вентспилсом и Вентспилсским краем, а до следующих выборов самоуправлений в 2025 году эти города и края планируется объединить.


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