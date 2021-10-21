Сейм концептуально одобрил объединение Даугавпилса, Елгавы и других городов с прилегающими краями

Конституционный суд в этом году отменил несколько решений Сейма о создании новых краев, указав, что во многих новых краях политики не предусмотрели создание центров развития, которые в ходе территориальной реформы были названы важной предпосылкой для положительных перемен.

Чтобы исправить этот недочет, в законопроекте предлагается развивать сотрудничество между Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем, между Елгавой и Елгавским краем, между Лиепаей и Южнокурземским краем, между Резекне и Резекненским краем, между Вентспилсом и Вентспилсским краем, а до следующих выборов самоуправлений в 2025 году эти города и края планируется объединить.