В Москве объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября

Что будет после окончания локдауна

Собянин также объявил, что с 8 ноября в Москве заблокируют социальные карты невакцинированных людей старше 60 лет. Разблокировать их они смогут после вакцинации. Тех, кто за последние шесть месяцев переболел коронавирусом, это ограничение не коснется.

Театры и музеи смогут продолжить работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

Проведение мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек будет возможно также только с использованием QR-кодов.

Новые антирекорды и новый штамм

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом начался в России в конце сентября. За последний месяц число новых случаев заражений увеличилось на 70%. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.

В среду число новых случаев заражения Covid-19 в России составило 36 339 (на 2,2 тысячи больше, чем накануне, когда был установлен предыдущий рекорд.

Смертность от ковида в четверг также обновила максимум - за сутки умерли 1036 человек, заразившихся коронавирусом. Власти объясняют высокую ковидную смертность крайне низкими темпами прививочной кампании.

Доля привитых ФОТО: BBC

В России начали выявлять случаи заболевания новым штаммом коронавируса AY.4.2, изначально обнаруженном в Британии в июле этого года.

"Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2", - сказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Хафизов сообщил, что эта разновидность обладает несколько большей заразностью (на 10-15%) в сравнении со штаммом "дельта", ответвлением которого является. "Появление изначальной версии "дельта" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости", - сказал он.

Ранее директор института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу давал похожую оценку: "Потенциально это слегка более заразный штамм. Но его даже не сравнить с тем, как вели себя штаммы "альфа" и "дельта", которые были на 50-60 процентов более заразными. Этот вариант может быть более заразным максимум на 10%". "Хорошо, что мы в курсе и ведем наблюдения, но это не что-то катастрофическое, как раньше", - добавил он.

По словам молекулярного биолога Ирины Якутенко, внимание прессы к мутациям этого штамма "не очень ясно", так как "они многократно появлялись в других линиях коронавируса, которые с тех пор благополучно вымерли". "Да, наложившись на те изменения, которых в старых версиях SARS-CoV-2 не было, эти мутации могут придать вирусу какие-то новые свойства, но пока таковых не видно", - пишет она в своем телеграм-канале.