В Эстонии задержана наркокурьер, которая спрятала в половых органах большое количество фентанила

Наркомулами называют наркокурьеров, которые перевозят наркотики, пряча их в своем теле.

Согласно заявлению Налогово-таможенного департамента Эстонии, автомобиль с эстонским регистрационным номером был задержан в Пярну 14 октября после прибытия из Латвии. В машине кроме водителя было двое пассажиров.

У таможенников возникли подозрения относительно причин, по которым эти люди посещали Латвию, поэтому машину подвергли дополнительному досмотру с привлечением собаки, обученной поиску наркотиков.

Было решено направить одного задержанного на медицинское обследование в Пярнускую больницу, где

выяснилось, что в половых органах этого человека были спрятаны два презерватива с желтым веществом.

Экспресс-тест показал, что это вещество - фентанил, но более точный ответ о его составе и концентрации даст экспертиза.

Вес обнаруженного препарата, включая презервативы, превысил 63 грамма. Количество наркотиков считается достаточно большим, если его хватает, чтобы вызвать наркотическое опьянение как минимум у десяти человек. В случае фентанила это 1,3 миллиграмма, а 50 граммов могут вызвать опьянение у более чем 380 000 человек.

По словам Петерса Пайсуотса, руководителя Западной группы в отделе расследований, фентанил - это особенно опасный наркотик, вызывающий привыкание в течение очень короткого времени, и именно от передозировки фентанилом умирает большинство людей в Эстонии.

В некоторых случаях крупномасштабный незаконный оборот наркотиков может даже привести к пожизненному заключению.

Пайсуотс добавил, что в данном случае "особую опасность представляет способ транспортировки наркотиков (...), поскольку малейшее повреждение упаковки могло привести к смерти человека".