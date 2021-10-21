Фото ⟩ Определена самая большая тыква в Латвии. Ее вес составляет 294 кг!

ФОТО: Пресс-фото

Вне пьедестала почета, заняв четвертое место, в этом году осталась Линда Кузмицка с тыквой весом 177 кг, а пятое место поделили два любителя тыкв - Элиза Неймане и Гунтис Кузмицкис, выращенные которыми тыквы весили 174 кг. Шестое место занял Индарс Кузмицкис с тыквой весом 169 кг, седьмое место - Дайна Бадовска с тыквой весом 162,5 кг, восьмое место - Луиза Неймане с тыквой весом 157,5 кг. В свою очередь победитель прошлого года Ингрида Кузмицка вырастила тыкву весом 142 кг и заняла 9-е место.

"Maxima Latvija в этом году отмечает 20-летний юбилей, а наша традиция чествовать местный урожай и тех, кто его вырастил, на "Латвийском чемпионате на самую большую тыкву" продолжается уже 16 лет. Мы рады видеть, что вместе мы так сильно выросли - с каждым годом "Латвийский чемпионат на самую большую тыкву" развивается, становясь все шире и разнообразнее. Мы от души гордимся каждым латвийским хозяином, который умеет с заботой и любовью выращивать такие внушительные овощи. Нам очень приятно, что выращивание тыкв стало объединяющей и захватывающей традицией во многих латвийских семьях. Энтузиазм и заботу овощеводов оценят и обитатели Рижского национального зоосада, которые будут лакомиться огромными тыквами на обед и ужин", - говорит руководитель по коммуникации Маxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

ФОТО: Пресс-фото

"Мы рады, что на протяжении многих лет совместно с Maxima каждую осень организуем это ценное и запоминающееся событие - "Латвийский чемпионат на самую большую тыкву". Это не только увлекательный, но и образовательный проект для больших и маленьких энтузиастов выращивания тыкв в Латвии, душевное событие для посетителей зоопарка и вкусное приключение для его обитателей, которых мы каждую осень можем порадовать вкусным и разнообразным угощением из тыквы. Вес самой большой тыквы в этом году составил 294 кг, и она доставит удовольствие животным не только один раз во время кормления, а послужит для нескольких обильных трапез", - говорит член правления Рижского национального зоосада Анете Билзена.

В этом году впервые на "Латвийском чемпионате на самую большую тыкву" совместно с хозяйством Ezerkauliņi были установлены и лучшие тыквы, выращенные молодыми хозяевами из Mazpulki, в двух категориях - "Самая красивая тыква" и "Самая тяжелая тыква". В финале в Рижском национальном зоосаде участвовали пять участников из каждой категории.

ФОТО: Пресс-фото

В соревновании участников из Mazpulki в категории "Самая тяжелая тыква" после тщательного взвешивания и измерения победителем была признана Элина Калниня с тыквой весом 64 кг. Второе место заняла Дарта Поплуга, выращенная которой тыква достигла веса 58 кг. Третьей самой тяжелой тыквой была признана тыква Ренарса Петзалса весом 52 кг.

В свою очередь в категории "Самая красивая тыква" победитель определялся голосованием жюри. Им стал Каспарс Пундурс, получивший 196 голосов жюри. Второе место заняла Дарта Апсите - 132 очка, третье место, набрав 119 очков, заняла Полина Кловане. С пятницы самые красивые тыквы, выращенные участниками из Mazpulki, можно будет купить в магазинах Maxima по всей Латвии.