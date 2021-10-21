Немного математики: реально ли достичь охвата вакцинацией в 75% еще в этом году?

Немного математики: когда мы достигнем охвата вакцинацией в 75%?

Вакцинация в Латвии началась в конце декабря прошлого года. Первыми доступ к вакцинам получили работники системы здравоохранения. Затем вакцинация стала доступна в приоритетном порядке - людям с хроническими заболеваниями, пожилым и т. д. С 3 мая вакцинация стала доступна для всех желающих.

К 3 мая в Латвии было вакцинировано 277 862 человека, или 14,76% населения*. Поскольку до 3 мая вакцинация была доступна только определенным группам населения, далее примем во внимание данные после 3 мая, когда вакцины стали доступны широкой общественности.

С 3 мая по 19 октября вакцинировано 767 946 человек, или 40,8% населения Латвии. С учетом того, что с 3 мая прошел 171 день, в среднем в сутки вакцинировались 4490 человек (0,24%). Для достижения охвата вакцинацией в 75% необходимо вакцинировать не менее 1,41 миллиона человек. Это означает, что сейчас от этой цели нас отделяет около 365 тысяч человек.

При средних показателях, когда вакцинируется 4490 человек в день, мы можем достичь охвата вакцинацией в 75% примерно за 81 день, то есть ориентировочно к 9 января следующего года.

Справедливости ради стоит добавить, что за последние недели интерес к вакцинации вырос. На прошлой неделе в среднем вакцинировались 11 500 человек (0,61%) в день, а в первые два рабочих дня этой недели (когда еще не были введены все данные) этот показатель составлял 10 400 человек в день.

Если предположить, что средний показатель за последние несколько недель составляет 11 000 человек в день, то мы можем достичь 75-процентного охвата вакцинацией за 33 дня, или уже к 22 ноября, то есть через неделю после окончания локдауна.

Охват вакцинацией среди пенсионеров в 90% - как с этим показателем?

Статистика показывает, что в Латвии проживает около 527 тысяч человек (около 28% от общей численности населения) старше 60 лет. Показатели вакцинации в этой возрастной группе в среднем лучше, чем в целом по стране, но они также недостаточны. Около 302 тысяч человек в этой возрастной группе получили вакцину, то есть 57,3% людей в этой возрастной группе получили хотя бы одну дозу.

Для того, чтобы охват вакцинацией пожилых людей достиг 90%, необходимо вакцинировать не менее 474 тысяч человек старше 60 лет, то есть еще необходимо привить около 170 тысяч пожилых людей (9% населения страны).

Для пожилых людей вакцинация началась не в мае, а в начале марта, то есть около 230 дней назад. Таким образом, в среднем за сутки вакцинировались 1313 пожилых людей.

При таких темпах, когда в среднем вакцинируется 1313 пожилых людей в день, 90-процентный охват в этой группе будет достигнут только через 129 дней, то есть примерно 26 февраля следующего года.

О чем говорят эти показатели?

Страны с высоким охватом вакцинацией могут позволить себе жить более свободно и не вводить строгие ограничения, а наоборот - полностью отменить ограничения (факт снятия ограничений также очень популярен в антиваксерской риторике, но при этом не говорится о том, что это заслуга вакцинации).

По сравнению с первой половиной года, когда вакцин не хватало, теперь это не так и они доступны каждому члену общества. Достижение высокого охвата вакцинацией - выполнимая задача, даже еще в этом году.

Следовательно, если мы хотим жить как в Дании - без ограничений, - необходимо пройти вакцинацию.

Не стоит полагаться на свой иммунитет, посты в Facebook или просто интуицию - доказано, что непривитые чаще болеют, болеют тяжелее и к тому же умирают чаще, чем вакцинированные.

Что касается ограничений, то в локдауне (которого вообще не должно быть в стране со свободно доступными вакцинами) не будет никакого смысла, если за ним не последует быстрая вакцинация. Об этом заявила и Ирья Лутсар, вирусолог, глава консультативно-научного совета при правительстве Эстонии.

Поэтому нам необходимо использовать время локдауна с умом - провакцинироваться, чтобы провести Рождество на свободе, а не за закрытыми дверями ограничений.