21 октября в одном абзаце ⟩ Первый день локдауна, уголовный процесс за твит о русскоязычных и тыква-чемпион

Горячо обсуждаемый всю неделю локдаун сегодня вступил в силу и продлится до 15 ноября. Последний день перед периодом жестких ограничений латвийцы отметили очередями у магазинов, салонов красоты и спортивных залов. Во время локдауна не будут действовать скидки на общественный транспорт, а Министерство сообщения выпустило подробную инструкцию по ограничениям на передвижение. На улице можно быть и во время комендантского часа - если у вас есть необходимая форма. Тем временем, Сейм отклонил предложение о получения ковид-сертификата по наличию антител. Госполиция сообщает об отправке на простой и увольнении по собственному желанию нескольких работников в связи о отсутствием сертификата о вакцинации, а из вооруженных сил из-за отказа вакцинироваться уволено пятеро военнослужащих. Сколько еще терпеть пандемию? ВОЗ предоставил свою оценку. Кроме того, за нарушения закона об электронных СМИ у Первого Балтийского отобрали разрешение на вещание, а также поступило трагичное известие - бывший начальник Госполиции Кюзис болен раком.