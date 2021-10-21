21 октября в одном абзаце ⟩ Первый день локдауна, уголовный процесс за твит о русскоязычных и тыква-чемпион

События дня в одном абзаце
Горячо обсуждаемый всю неделю локдаун сегодня вступил в силу и продлится до 15 ноября. Последний день перед периодом жестких ограничений латвийцы отметили очередями у магазинов, салонов красоты и спортивных залов. Во время локдауна не будут действовать скидки на общественный транспорт, а Министерство сообщения выпустило подробную инструкцию по ограничениям на передвижение. На улице можно быть и во время комендантского часа - если у вас есть необходимая форма. Тем временем, Сейм отклонил предложение о получения ковид-сертификата по наличию антител. Госполиция сообщает об отправке на простой и увольнении по собственному желанию нескольких работников в связи о отсутствием сертификата о вакцинации, а из вооруженных сил из-за отказа вакцинироваться уволено пятеро военнослужащих. Сколько еще терпеть пандемию? ВОЗ предоставил свою оценку. Кроме того, за нарушения закона об электронных СМИ у Первого Балтийского отобрали разрешение на вещание, а также поступило трагичное известие - бывший начальник Госполиции Кюзис болен раком.
Твит о русскоязычных помощницы депутата Рижской думы Мариса Мичеревскиса (беспартийный) Селмы Левренце послужил причиной подачи заявления в Госполицию. Левренце утверждает, что высказывание было саркастическим, однако Госполиция начала уголовный процесс.
Maxima провела чемпионат на самую большую тыкву в Латвии и установила победителя. Может вы и знали, но чемпионат проходит уже 16 лет. Победивший плод весил 294 кг. Сколько всего было мест и в каких еще номинациях состязались латвийские овощи-призеры и их владельцы - читайте в нашем материале.
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