"Вошла в историю". Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира
Российская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье на чемпионате мира, который проходил в японском городе Китакюсю.
Российская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье на чемпионате мира, который проходил в японском городе Китакюсю.
По итогам упражнений на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях 21-летняя Мельникова заняла первое место с результатом 56,632 балла. Второй стала американка Лиэнн Вонг (56,340 балла), третьей - её соотечественница Кайла Дичелло (54,566 балла).
SHE’S A WINNER BABY! Angelina Melnikova you are a QUEEN pic.twitter.com/ggPYMxB9U1— Gymnastea (@gymnastea) October 21, 2021
"Поверить в то, что я теперь абсолютная чемпионка мира?! Даже не замечаю, как сбываются мои мечты. Потому что я просто очень люблю то, что я делаю. Благодарность моему тренеру, которая меня поддержала с этой идеей поехать на чемпионат мира, хотя всё же отправляла меня на пляж, отдыхать после Олимпиады. Хорошо, что я выбрала первое", - написала Мельникова в Instagram.
Победа в этой дисциплине стала первой для российских гимнасток с 2010 года, когда чемпионат мира выиграла Алия Мустафина. После этого семь раз подряд побеждали американки (в 2011 году - Джордин Вибер, с 2013 по 2015 год - Симона Байлз, в 2017 году - Морган Хёрд, с 2018 по 2019 год - снова Байлз).
Ангелина Мельникова на минувших Олимпийских играх в Токио завоевала золотую медаль в командном многоборье, а затем выиграла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях.
Теперь у Мельниковой есть все ключевые титулы в спортивной гимнастике. В новейшей российской истории таким достижением могут похвастать только вышеупомянутая Мустафина и Светлана Хоркина.