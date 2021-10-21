Чт, 21.10.2021
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Кришьянис Кариньш

Утвердили: привитые от Covid-19 пожилые люди будут получать ежемесячное пособие

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

С 1 ноября по 31 марта следующего года пожилые люди, которые были вакцинированы от Covid-19 или получили заключение консилиума о необходимости отложить вакцинацию, будут получать пособие в размере 20 евро.

За эту норму проголосовали 82 депутата, один был против. Поправки были переданы на рассмотрение комиссии, а также рассмотрены в обоих чтениях в течение дня.

На заседании депутаты отклонили предложение депутата, бывшего министра благосостояния Рамоны Петравичи (Независимые), которое предусматривало выплату единовременного пособия в размере 500 евро лицам, получающим пенсию или пособие по уходу за ребенком с инвалидностью, в качестве компенсации роста цен на энергоресурсы.

Предложение Эдгара Таварса и Виктора Валайниса (СЗК) платить пособие и тем, кто начал курс вакцинации, также было отклонено.

Поддержка пожилых людей будет оказываться с учетом общего роста цен, включая рост цен на энергоносители в 2021 году, а также для содействия охвату пожилых людей вакцинацией против Covid-19.


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