Утвердили: привитые от Covid-19 пожилые люди будут получать ежемесячное пособие

За эту норму проголосовали 82 депутата, один был против. Поправки были переданы на рассмотрение комиссии, а также рассмотрены в обоих чтениях в течение дня.

На заседании депутаты отклонили предложение депутата, бывшего министра благосостояния Рамоны Петравичи (Независимые), которое предусматривало выплату единовременного пособия в размере 500 евро лицам, получающим пенсию или пособие по уходу за ребенком с инвалидностью, в качестве компенсации роста цен на энергоресурсы.

Предложение Эдгара Таварса и Виктора Валайниса (СЗК) платить пособие и тем, кто начал курс вакцинации, также было отклонено.