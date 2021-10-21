Разрешено ли вызвать сантехника? Ответ министерства

Видео: Комментарий Госполиции о контроле ограничений

Глава VP Армандс Рукс в четверг объяснил журналистам, что было бы сложно вписать каждый бытовой нюанс в решение правительства о требованиях во время локдауна. Однако, если дома образовалась аварийная ситуация, сантехник должен иметь с собой подтверждение того, что "надо идти спасать".

"Это логично, и ясно, что полицейские это поймут", - добавил Рукс.

Рукс также обещал, что полиция будет относиться к конкретной ситуации с пониманием, к тому же эксперты сейчас работают над улучшением регулирования строгих ограничений, поэтому "те или иные вещи будут уточнены".

Оценивая опыт прошлого локдауна, полиция и в этот раз прогнозирует, что запрет собираться людям из разных домохозяйств не будут соблюдать подростки, поэтому возможны "частные тусовки". Рукс также напомнил, что при соответствующей санкции прокурора, закон разрешает полиции на обыск частной собственности.

В частном автотранспорте разрешено передвигаться одновременно только членам одного домохозяйства или двум лицам, которые не являются членами одного домохозяйства. При сопровождении ребенка или человека, которому необходима помощь ассистента, в частном автомобиле разрешено находиться трем лицам из нескольких домохозяйств. Рукс предупредил, что у полиции есть инструменты для контроля пассажиров.

В то же время вышеупомянутое ограничение не распространяется на сотрудников, занятых в секторах, критически важных для общества, таких как медицинский персонал, сотрудники служб безопасности и спасения, должностные лица Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел, должностные лица Службы государственных доходов, которые обеспечивают непрерывность работы службы, инспекторы Департамента пограничного контроля ветеринарной службы, работники СМИ.

Карантин в период ЧС должны соблюдать и привитые от Соvid-19 контактные лица

Во время чрезвычайной ситуации контактные лица больных Covid-19 должны находиться на карантине, даже если они были вакцинированы, заявила журналистам руководитель отдела здоровья среды Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.

Ранее привитые контактные лица должны были в течение семи дней сдавать тест на Covid-19 в случае симптомов.

Фелдмане подчеркнула, что это относится к людям, которые непосредственно контактировали с зараженным человеком. "Если в семье есть контактное лицо, например, ребенок, который контактировал с другим инфицированным человеком в образовательном учреждении, то, конечно, родителям не обязательно соблюдать карантин - только после контакта непосредственно с инфицированным человеком", - пояснила Фелдмане.