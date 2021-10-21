ФОТО ⟩ Локдаун: Улицы Риги после 20:00 опустели

На Бривибас гатве по вечерам традиционно крайне интенсивное движение, когда люди разъезжаются по домам под Ригой. Сегодня поток транспорта начал уменьшаться около 19 часов.

В свою очередь уже примерно с 19:50 поток машин стал совсем слабым, а после 20 часов движение по Бривибас гатве продолжало совсем немного машин.

Движение существенно снизилось и на центральной улице Вецмилгрависа - улице Августа Домбровского. Однако в направляющихся к кольцу автобусах общественного транспорта еще были заметны люди.

Такая же спокойная ситуация наблюдалась на дорогах в Цесисе. На улицах Огре также наблюдалась спокойная картина. Там, в отличие от локдауна, введенного в начале года, на улицах заметно некоторое присутствие полиции, отмечает LETA.

Представитель Госполиции Диана Лукина после первого часа локдауна сказала агентству LETA, что полиция активно работает, но еще рано говорить о количестве констатированных нарушений, так как данные еще не обработаны. Картина событий первой ночи локдауна будет понятна лишь к утру.

Госполиция призывает быть ответственными и следовать установленным в стране ограничениям, таким образом заботясь о личной безопасности и о других.

Для сравнения - так выглядел обычно оживленный уголок Пурвциемса в 18 и 20 часов.