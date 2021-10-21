Латвия обратилась в ЕС за помощью из-за больниц. Пациентов могут отправить в Германию

Сперва у международного сообщества попросят технической помощи, то есть - специальное оборудование для кроватей пациентов c Covid-19, вентиляторы легких, возможно, и сами кровати.

В то же время ЕС предупредили, что в случае ухудшения ситуации надо будет переместить латвийских пациентов за границу и привлечь иностранных медиков.

"Если больницы будут перегружены, возможно, будет нужно переместить пациентов в Швецию или Германию, мы также предупредим, что можем попросить помощь персонала, бригады медиков", - подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP).