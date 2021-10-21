Латвия обратилась в ЕС за помощью из-за больниц. Пациентов могут отправить в Германию
В связи с неизбежной перегрузкой больниц, Латвия подала прошение о помощи в Механизм гражданской защиты Европейского союза (ЕС), сообщил канал TV3.
В связи с неизбежной перегрузкой больниц, Латвия подала прошение о помощи в Механизм гражданской защиты Европейского союза (ЕС), сообщил канал TV3.
Сперва у международного сообщества попросят технической помощи, то есть - специальное оборудование для кроватей пациентов c Covid-19, вентиляторы легких, возможно, и сами кровати.
В то же время ЕС предупредили, что в случае ухудшения ситуации надо будет переместить латвийских пациентов за границу и привлечь иностранных медиков.
"Если больницы будут перегружены, возможно, будет нужно переместить пациентов в Швецию или Германию, мы также предупредим, что можем попросить помощь персонала, бригады медиков", - подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP).
По прогнозам Минздрава в начале ноября стационарно будет лечиться около 2200 пациентов с Covid-19. Это приведет к сортировке пациентов, перегрузке больниц и необходимости развернуть полевые госпитали.