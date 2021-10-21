Чт, 21.10.2021
Теперь мы должны списать продукты, которые мы купили, веря в обещания правительства, что не будет никаких ограничений для вакцинированных. Римант Юганс, директор по маркетингу компании DEPO
Римант Юганс, директор по маркетингу компании DEPO

Латвия обратилась в ЕС за помощью из-за больниц. Пациентов могут отправить в Германию

Подготовка пункта приема больных Covid-19 в больнице Страдиня ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В связи с неизбежной перегрузкой больниц, Латвия подала прошение о помощи в Механизм гражданской защиты Европейского союза (ЕС), сообщил канал TV3.

Сперва у международного сообщества попросят технической помощи, то есть - специальное оборудование для кроватей пациентов c Covid-19, вентиляторы легких, возможно, и сами кровати.

В то же время ЕС предупредили, что в случае ухудшения ситуации надо будет переместить латвийских пациентов за границу и привлечь иностранных медиков.

"Если больницы будут перегружены, возможно, будет нужно переместить пациентов в Швецию или Германию, мы также предупредим, что можем попросить помощь персонала, бригады медиков", - подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP).

По прогнозам Минздрава в начале ноября стационарно будет лечиться около 2200 пациентов с Covid-19. Это приведет к сортировке пациентов, перегрузке больниц и необходимости развернуть полевые госпитали.


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