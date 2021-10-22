На Брасе произошла кровавая драка: потребовалась даже реанимационная бригада

Пятиэтажное здание на улице Хоспиталю, 45а, поздним вечером в среду стало эпицентром громкого происшествия. В одной из квартир дома сильно подрались двое мужчин.

Оба они перед этим основательно выпили, возможно, именно поэтому выяснение отношений зашло так далеко, что на место происшествия пришлось звать полицейских и даже реанимационную бригаду скорой помощи. По какому именно поводу между ними возникли разногласия, неизвестно, однако оставшиеся в подъезде следы не свидетельствовали о том, что причина была мелкой. Драка действительно произошла кровавая.

Неофицильно известно, что один из мужчин во время драки пустил в ход острый предмет, поэтому разнимать конфликт приехали так много полицейских. Окружающие слышали звуки разбивающихся стекол, крики бросить на землю нож, были высказаны и предупреждения пустить в ход электрошок.

"Госполиция получила информацию, что в Риге, на улице Хоспиталю, во время совместного распития алкоголя между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого были получены телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники Госполиции и NMPD, которые оказали пострадавшим медицинскую помощь", - сообщили в полиции.