Павлютс: Поддаваться шантажу невакцинированных - не решение

"У нас нет прав ставить под угрозу пациентов больницы, что работники не вакцинированы и есть риск заболевания", - сказал Павлютс.

Он указал, что если работники больницы не вакцинируются, то нужно будет искать решения, как поступать. Однако "поддаваться шантажу невакцинированных" - не решение. "Так мы придем к все новым локдаунам", - сказал министр.

Минздрав обещал, что школы будут первыми, которые откроются после локдауна. В других сферах "нормальные рельсы" в жизни будут только для вакцинированных. "Невакцинированным нужно считаться с тем, что их возможности реализовать свои нужды, за исключением основных, будут ограничены и будут ограничиваться еще больше", - сказал Павлютс.

Говоря о вакцинации пенсионеров, Павлютс указал на несколько вещей. Во-первых, проблема в том, что в стране не хватает возможностей достучаться до русскоязычных пенсионеров. Кроме того, не удалась идея, что семейные врачи звонят и уговаривают своих пациентов вакцинироваться от Covid-19, объясняя необходимость прививки.

В данный момент в Латвии в неделю можно прививать около 100 000 человек. Это означает, что за 6-7 недель можно было бы привить всех невакцинированных жителей. Однако министр не берется прогнозировать, сколько людей удастся вакцинировать до конца локдауна. Он сказал, что пока что неизвестно, сколько человек откажется. "Готовность людей вакцинироваться мы предсказать не можем. Но мы делали все, чтобы вакцинация стала неизбежным шагом", - сказал Павлютс.