Фото ⟩ Аллегория ада Made in LV: Артур Берзиньш об обложке для метал-звезд Cradle of Filth и отсылке к Босху

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Идея и скрытые смыслы в новой работе Артура Берзиньша

Берзиньш отметил, что сразу согласился сделать обложку для альбома Cradle Of Filth - Existence Is Futile (релиз состоялся 22 октября). Это была уже третья обложка, созданная для метал-звезд латвийским художником:

"Моей идеей было создать еще более эффектную обложку, чем две предыдущие. Ведь это очередной шанс показать себя широкой аудитории. Учитывая тему альбома - экзистенциальный ужас вкупе с предчувствием эсхатологического финала некого цикла цивилизации, ведущего в нечто неизвестное и чужое - я понял, что в контексте стилистики Cradle of Filth данную тему отлично можно упаковать в аллегорию ада".

ФОТО: Пресс-фото

В обложке альбома Cradle of Filth - Hammer Of The Witches (2015) содержится отсылка к работам "Шабаш ведьм" Франсиско Гойи, а в Cryptorian 2017 года - к "Рождению Венереы" Сандро Боттичелли. В третьей работе Берзиньша любители истории искусства обязательно узнают мотивы голландского художника Иеронима Босха и его триптих "Сад земных наслаждений". ФОТО: Пресс-фото В первой половине 2021 года еще одна всемирно известная группа - португальские готик-метал зведы Moonspell - также выпустила свой новый альбом Hermitage с обложкой, созданной Артуром Берзиньшем, на которой изображен монах-отшельник, идущий по морю на фоне города с тонущими в воде величественными небоскребами.

Обложка альбома Moonspell ФОТО: Пресс-фото

Обложка альбома Moonspell (II) ФОТО: Пресс-фото

Обложка альбома Moonspell (III) ФОТО: Пресс-фото

В беседе с RUS TVNET Артур заметил, что это позволяет объединить "мучения каждого отдельного индивида с эпичным полотном целого социума на фоне мира, который разрушается".

"Так как я большой любитель гипертекста, который присутствует в моих предыдущих работах для обложек, созданных для Cradle Of Filth (отсылки к Сандро Ботичелли и Франциско Гойе), я и в этот раз применил этот прием", - говорит художник.

Он подчеркнул, что "самый эпичный ад в истории искусства создал Иероним Босх", а потому для него стало "наслаждением обыграть весь этот гротеск по-своему": "То есть учитывая стилистику Cradle of Filth, которую Дани в наших переписках охарактеризовал как evil Disney".

ФОТО: Пресс-фото

На фоне Артур изобразил объятую пламенем Вавилонскую башню, которая слегка напоминает картины Брейгеля.

ФОТО: Пресс-фото

Почему Cradle of Filth продолжают сотрудничать с латвийским художником?

"Я думаю, что во мне объединились две для Cradle of Filth важные детали: с одной стороны - моя художественная сила, а с другой - точное понимание того, что им нужно. Ведь в подростковые годы Cradle Of Filth вместе с Type O Negative, My Dying Bride и Moonspell были музыкальными группами, которые я много слушал. Соответственно, они повлияли на мой творческий язык. И поэтому мне не надо ничего объяснять, я сам чувствую, какие образы впишутся лучше всего".

ФОТО: Пресс-фото

Артур считает, что нет ничего зазорного для художника выполнять творческие работы на заказ. Ведь в них можно себя интересно проявить - с других сторон.

Берзиньш не рассказал, над чем он сейчас работает, однако намекнул, что "все в процессе", но пока говорить рано, так значит - ждем новой выставки!

ФОТО: Пресс-фото

Напомним, 38-летний Артур Берзиньш известен своими изображениями обнаженных тел и провокационными арт-перформансами. За плечами у него шесть персональных выставок. Всего он принял участие в более чем 50 групповых выставках и проектах в Латвии и за рубежом.

С 2018 по 2019 год Артур Берзиньш создавал сценографию для нескольких постановок Дж. Дж. Джилинджера в театра "Дайлес". Артур является режиссером, сценаристом и продюсером множества видеороликов, анимационных и короткометражных фильмов, в том числе видеоклипов для звезд мировой музыки, таких как Seven Lions и Cradle of Filth.

В 2010 году влиятельный американский интернет-портал Weirdworm.com присвоил Артуру Берзиньшу шестое место в десятке самых своеобразных художников мира.