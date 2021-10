Фото ⟩ Аллегория ада Made in LV: Артур Берзиньш об обложке для метал-звезд Cradle of Filth и отсылке к Босху

Берзиньш отметил, что сразу согласился сделать обложку для альбома Cradle Of Filth - Existence Is Futile (релиз состоялся 22 октября). Это была уже третья обложка, созданная для метал-звезд латвийским художником:

"Моей идеей было создать еще более эффектную обложку, чем две предыдущие. Ведь это очередной шанс показать себя широкой аудитории. Учитывая тему альбома - экзистенциальный ужас вкупе с предчувствием эсхатологического финала некого цикла цивилизации, ведущего в нечто неизвестное и чужое - я понял, что в контексте стилистики Cradle of Filth данную тему отлично можно упаковать в аллегорию ада".

В обложке альбома Cradle of Filth - Hammer Of The Witches (2015) содержится отсылка к работам "Шабаш ведьм" Франсиско Гойи, а в Cryptorian 2017 года - к "Рождению Венереы" Сандро Боттичелли. В третьей работе Берзиньша любители истории искусства обязательно узнают мотивы голландского художника Иеронима Босха и его триптих "Сад земных наслаждений".

ФОТО: Пресс-фото

В первой половине 2021 года еще одна всемирно известная группа - португальские готик-метал зведы Moonspell - также выпустила свой новый альбом Hermitage с обложкой, созданной Артуром Берзиньшем, на которой изображен монах-отшельник, идущий по морю на фоне города с тонущими в воде величественными небоскребами.