Пт, 22.10.2021
При средних показателях, когда вакцинируется 4490 человек в день, мы можем достичь охвата вакцинацией в 75% примерно за 81 день, то есть ориентировочно к 9 января следующего года. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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В Риге определенным группам компенсируют расходы на проезд в общественном транспорте
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Троллейбус в Риге ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Рижская дума компенсирует фактические расходы на поездку на работу в общественном транспорте во время локдауна вакцинированным против Covid-19 сотрудникам муниципальных дошкольных учреждений, педагогам 1-3-х классов и спецшкол, а также медикам и социальным работникам, сообщает агентство LETA.

Согласно решению правительства, с четверга во время строгих ограничений в городском общественном транспорте не применяются скидки на проезд.

Такое решение вызвало непонимание среди пользователей соцсетей, так как педагогам, медикам и социальным работникам нужно ехать на работу, однако скидки в столичном общественном транспорте они больше не получают.

Чтобы обеспечить непрерывность критически необходимых муниципальных услуг, самоуправление компенсирует фактические расходы на проезд в общественном транспорте тем специалистам, которые вакцинировались.

Заместитель мэра Риги Вилнис Кирсис издал распоряжение ответственным департаментам Рижской думы обобщить техническую информацию.

После 15 ноября в столице будут восстановлены скидки для вакцинированных пассажиров общественного транспорта всех групп.

Напомним, Rīgas satiksme может отменить все скидки на проезд в общественном транспорте до конца недели.

Принимая во внимание, что новые ограничения были приняты только в среду вечером, предприятию необходимо время, чтобы ввести технологические изменения, поэтому скидки будут отменены постепенно, по группам.

Уже в субботу или утром в воскресенье скидки будут отменены для всех групп, билеты в общественном транспорте столицы можно будет купить только за полную стоимость.


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