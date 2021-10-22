В Риге определенным группам компенсируют расходы на проезд в общественном транспорте

Согласно решению правительства, с четверга во время строгих ограничений в городском общественном транспорте не применяются скидки на проезд.
Такое решение вызвало непонимание среди пользователей соцсетей, так как педагогам, медикам и социальным работникам нужно ехать на работу, однако скидки в столичном общественном транспорте они больше не получают.
Чтобы обеспечить непрерывность критически необходимых муниципальных услуг, самоуправление компенсирует фактические расходы на проезд в общественном транспорте тем специалистам, которые вакцинировались.
Заместитель мэра Риги Вилнис Кирсис издал распоряжение ответственным департаментам Рижской думы обобщить техническую информацию.
После 15 ноября в столице будут восстановлены скидки для вакцинированных пассажиров общественного транспорта всех групп.
Напомним, Rīgas satiksme может отменить все скидки на проезд в общественном транспорте до конца недели.
Принимая во внимание, что новые ограничения были приняты только в среду вечером, предприятию необходимо время, чтобы ввести технологические изменения, поэтому скидки будут отменены постепенно, по группам.
Уже в субботу или утром в воскресенье скидки будут отменены для всех групп, билеты в общественном транспорте столицы можно будет купить только за полную стоимость.