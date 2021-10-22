За сутки в ДТП погибли два человека - велосипедист и пешеход

Вчера около 7:30 в Инчукалнской волости Сигулдского края на автодороге Инчукалнс - Ропажи произошло столкновение автомобиля BMW с велосипедистом, который погиб на месте происшествия.

Около 17:00 на проспекте Межа в Риге водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода, который от полученных травм погиб на месте происшествия.

Восемь человек пострадали в результате аварий в Риге и ее округе, по одному - в Курземе и Видземе. Из пострадавших двое были велосипедистами, а один - пешеходом.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вчера были задержаны восемь водителей: четыре - в Рижском регионе, два - в Курземе, по одному - в Латгале и Земгале.

За превышение скорости за сутки было оформлено 146 протоколов. Четыре водителя были оштрафованы за агрессивную езду.