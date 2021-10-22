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Конец месяца - это период, когда SIA Rīgas ūdens призывает своих клиентов сдавать показания счетчиков - это происходит каждый месяц с 20 числа до последнего дня месяца. Самый удобный и быстрый способ, как передать показания - при помощи Портала клиентов SIA Rīgas ūdens, который также предлагает другие преимущества для получения услуг и информации в электронном виде.

При вводе показаний счетчика в электронном виде пользователю портала на странице автоматически отображается рассчитанный расход воды. Также электронная подача показаний поможет избежать неточностей, поскольку портал сразу же предупредит о возможных ошибках, побудив убедиться в корректности представленных данных и предлагая указать причину колебаний потребления. Получив информацию о причинах колебаний потребления, в соответствии с указанной причиной, SIA Rīgas ūdens может осмотреть объект или заменить недействительный счетчик.

Показания счетчиков важно подать своевременно - до последнего дня месяца, чтобы счет был выписан за фактически израсходованные услуги водоснабжения. В ситуациях, когда показания счетчиков поданы после установленного срока, объем потребления воды за текущий расчетный период определяется в соответствии со средним потреблением за предыдущие 12 месяцев. Следует учитывать, что среднее потребление может быть больше, чем фактически потребленное количество в данном месяце, поэтому SIA Rīgas ūdens призывает подавать показания счетчиков до последнего дня месяца. Информируем, что, регулярно собирая и передавая показания, можно вовремя обнаружить утечки или выявить повреждение счетчика, избегая больших потерь воды. Хорошие новости - зарегистрированные пользователи Портала клиентов регулярно получают напоминания в виде SMS или письма на э-почту о крайнем сроке отправки показаний счетчика воды, чтобы они могли своевременно передать свои показания.

Для подачи дополнительных показаний счетчиков, в разделе "Pārskats" на портале вы также можете ознакомиться с историей ранее представленных показаний. Информация доступна в одном месте как в виде таблицы, так и диаграммы, чтобы клиент мог сравнить потребление за разные периоды в удобном для себя формате.