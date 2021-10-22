Пт, 22.10.2021
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Что происходит после вакцинации и перенесенного Covid-19? Ученый объясняет разницу

Ивар Калвиньш ФОТО: Zane Bitere / LETA

Люди боятся вакцинации против Covid-19 в основном по двум причинам - из-за опасений в связи с возможными побочными эффектами и потому, что их пугают слова - ген вируса вводится в клетку. В то же время в вопросах вакцинации людей дурачат, так как из-за нехватки знаний их возможности воспринимать информацию ограничены.

Об этом в интервью передаче Rīta Panorāma Латвийского телевидения заявил президент Латвийской научной академии Ивар Калвиньш, который также объяснил, в чем разница между вакцинацией и перенесенной болезнью.

Калвиньш пояснил - людей запугивают слова, что вакцину вводят в гены и это "генная терапия, во время которой ген вируса вводят в клетки".

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Он сказал: "Это правда, действительно в нашу клетку вводят один из 29 генов вируса Covid-19, и этот ген позволяет нам синтезировать белок, являющимся рогами этого вируса, его короной. Если такие белки появляются в нашей крови, то организм борется с чужим белком, вырабатывая антитела против него".

Ученый указал, что первое, что нам нужно помнить - сам вирус размножаться не может, потому что это не бактерия. Ему необходимо попасть в клетку, чтобы он мог эту клетку себе подчинить.

"Если вводится только один ген, то вирус как таковой размножиться с помощью такой вакцины просто не может, так как размножается только этот протеин. И с помощью этого протеина, или белка, иммунная система учится бороться. Но не будем забывать одну вещь - что на самом деле заболевание любым вирусом означает, что вызывающий болезнь вирус заносит в наши клетки все свои гены", - сказал он.

Ученый отмечает, что отдельные риновирусы, вирусы гриппа, а также всякие другие вирусы делают это ежедневно, однако мы по данному поводу особо не тревожимся, так как в нашей иммунной системе и в наших клетках есть механизмы, не позволяющие генам вируса "устроиться" в нашем геноме. "Никакие наши врожденные механизмы не затрагиваются", - сказал ученый.

Побочные эффекты

Люди боятся и возможных побочных эффектов после вакцинации, и Калвиньш указал, что они, конечно, могут у привитых возникать, так как "белок, который мы учимся синтезировать в наших клетках, чтобы наша иммунная система опознала вирус - у него есть свои неприятные токсические свойства, но он производится в короткое время, так как информация, которую мы вводим в наши клетки с вакциной, уничтожается, так как это чужая информация. Таким образом количество антител, необходимое, чтобы нейтрализовать вирус, производится в момент, когда в нашей крови циркулирует и этот синтезированный в наших клетках белок".

Перенесенная болезнь

Ученый указывает, что в результате заражения образуются антитела против любой составной части вируса, и это огромное количество различных возможностей, поэтому образуется более 2000 разных антител. Однако только 2-3 из них направлены на внешний облик вируса. Остальные вирус не опознают.

"Задача наших антител, во-первых, обозначить инородное тело и, если возможно, нейтрализовать возможность проникновения вируса в клетку. Можно или просто приклеить антитела, разработанные нашими лимфоцитами, к рогам вируса, или прилепить в том месте, которым вирус закрывает оболочку клетки, чтобы попасть внутрь - так называемые нейтрализующие антитела", - указал он, добавив, что с помощью вакцины мы добиваемся того, что специфически блокируется возможность вируса попасть в клетку.

Хлороформ и одурачивание людей

Калвиньш признал, что в вопросах вакцин людей просто дурачат - некоторые делают это осознанно, а другие - из-за невежества. Он также винит и систему среднего образования, устанавливающую, что всем не нужно учить физику, биологию, химию, математику. Благодаря этому происходит так, что ограничивается способность человека воспринимать информацию.

"Многие больше не знают, что происходит в клетке, чем отличаются вирусы от бактерий - что бактерия может размножаться сама, а вирусу, чтобы размножиться, необходимо проникнуть в клетку. Только клетка может его размножить", - привел он пример.

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Говоря о распространенных антиваксерами утверждениях, что в вакцинах присутствуют вызывающие рак вещества, Калвиньш указал, что эти "сказочки" связаны с неправильно понимаемым обозначением вакцин, которые можно перевести по-разному - один перевод показывает, что внутри хлороформ, а другой - что это жировое вещество, создающее оболочку вакцины.

Он отметил, что антиваксеры говорят: "Смотрите! Там хлороформ, это канцероген, вдохнув, можно заработать рак". Однако это неправда, пояснил ученый.


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