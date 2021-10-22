Что происходит после вакцинации и перенесенного Covid-19? Ученый объясняет разницу

Ученый отмечает, что отдельные риновирусы, вирусы гриппа, а также всякие другие вирусы делают это ежедневно, однако мы по данному поводу особо не тревожимся, так как в нашей иммунной системе и в наших клетках есть механизмы, не позволяющие генам вируса "устроиться" в нашем геноме. "Никакие наши врожденные механизмы не затрагиваются", - сказал ученый.

Побочные эффекты

Люди боятся и возможных побочных эффектов после вакцинации, и Калвиньш указал, что они, конечно, могут у привитых возникать, так как "белок, который мы учимся синтезировать в наших клетках, чтобы наша иммунная система опознала вирус - у него есть свои неприятные токсические свойства, но он производится в короткое время, так как информация, которую мы вводим в наши клетки с вакциной, уничтожается, так как это чужая информация. Таким образом количество антител, необходимое, чтобы нейтрализовать вирус, производится в момент, когда в нашей крови циркулирует и этот синтезированный в наших клетках белок".

Перенесенная болезнь

Ученый указывает, что в результате заражения образуются антитела против любой составной части вируса, и это огромное количество различных возможностей, поэтому образуется более 2000 разных антител. Однако только 2-3 из них направлены на внешний облик вируса. Остальные вирус не опознают.

"Задача наших антител, во-первых, обозначить инородное тело и, если возможно, нейтрализовать возможность проникновения вируса в клетку. Можно или просто приклеить антитела, разработанные нашими лимфоцитами, к рогам вируса, или прилепить в том месте, которым вирус закрывает оболочку клетки, чтобы попасть внутрь - так называемые нейтрализующие антитела", - указал он, добавив, что с помощью вакцины мы добиваемся того, что специфически блокируется возможность вируса попасть в клетку.

Хлороформ и одурачивание людей

Калвиньш признал, что в вопросах вакцин людей просто дурачат - некоторые делают это осознанно, а другие - из-за невежества. Он также винит и систему среднего образования, устанавливающую, что всем не нужно учить физику, биологию, химию, математику. Благодаря этому происходит так, что ограничивается способность человека воспринимать информацию.

"Многие больше не знают, что происходит в клетке, чем отличаются вирусы от бактерий - что бактерия может размножаться сама, а вирусу, чтобы размножиться, необходимо проникнуть в клетку. Только клетка может его размножить", - привел он пример.

Говоря о распространенных антиваксерами утверждениях, что в вакцинах присутствуют вызывающие рак вещества, Калвиньш указал, что эти "сказочки" связаны с неправильно понимаемым обозначением вакцин, которые можно перевести по-разному - один перевод показывает, что внутри хлороформ, а другой - что это жировое вещество, создающее оболочку вакцины.