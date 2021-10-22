Видео ⟩ Авербух признался, для чего пригласил Милохина в "Ледниковый период"

Авербух назвал своей главной миссией связь поколений. Таким образом он "строит мост" между теми, кто давно смотрит шоу, и молодыми зрителями.

"Мы должны говорить друг с другом, слышать друг друга. Зрители еще не видели - сегодня я одел Даньку в школьную форму. Это не случайно, чтоб было видно - он такой же пацан, какие были в семидесятые, восьмидесятые, девяностые", - заметил постановщик.

Авербух указал, что следует наконец-то открыть глаза на современный мир. Стоит заметить, что Милохин и правда делает успехи. Его успехи в катании не раз уже отмечали члены жюри во главе с легендарной Татьяной Тарасовой.

Напомним, Даня катается с олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой. Тиктокер также признался СМИ, что испытывает к девушке романтические чувства.