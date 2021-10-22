Пт, 22.10.2021
Как долго мы, как большинство, можем оставаться в плену у меньшинства? Думаю, этот момент настал Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Видео ⟩ Авербух признался, для чего пригласил Милохина в "Ледниковый период"

Илья Авербух ФОТО: Кадр из видео

Постановщик ледовых шоу Илья Авербух признался, зачем пригласил 19-летнюю звезду TikTok Даню Милохина участвовать в телепроекте "Ледниковый период". Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Авербух назвал своей главной миссией связь поколений. Таким образом он "строит мост" между теми, кто давно смотрит шоу, и молодыми зрителями. 

"Мы должны говорить друг с другом, слышать друг друга. Зрители еще не видели - сегодня я одел Даньку в школьную форму. Это не случайно, чтоб было видно - он такой же пацан, какие были в семидесятые, восьмидесятые, девяностые", - заметил постановщик. 

Авербух указал, что следует наконец-то открыть глаза на современный мир. Стоит заметить, что Милохин и правда делает успехи. Его успехи в катании не раз уже отмечали члены жюри во главе с легендарной Татьяной Тарасовой. 

Напомним, Даня катается с олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой. Тиктокер также признался СМИ, что испытывает к девушке романтические чувства.

Видео: Интервью с Ильей Авербухом


НАВЕРХ
Back