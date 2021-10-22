Количество полностью вакцинированных жителей выросло до 51%

В последние две недели в связи с требованием обязательной вакцинации для ряда категорий работников наблюдается увеличение темпов вакцинации.
На этой неделе прививки в среднем делали по 12 400 человек в день.
На прошлой неделе в Латвии от Covid-19 прививались в среднем 11 900 человек в день. Эти показатели отстают от максимальной активности в конце весны и начале лета, но в два раза выше, чем в летние месяцы.
Вчера вакцины от Covid-19 получили по крайней мере 11 353 человека, в том числе 5982 - первую прививку, а 4858 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 3159 человек привились однократной вакциной Johnson&Johnson. Еще 513 человек получили дополнительную дозу вакцины.