Пт, 22.10.2021
Если ты не вакцинирован - сиди дома, пока не будешь вакцинирован! Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Количество полностью вакцинированных жителей выросло до 51%

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За три дня на этой неделе количество полностью привитых от Covid-19 жителей Латвии увеличилось на 1 процентный пункт - с 50% 18 октября до 51% 21 октября, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

В последние две недели в связи с требованием обязательной вакцинации для ряда категорий работников наблюдается увеличение темпов вакцинации.

На этой неделе прививки в среднем делали по 12 400 человек в день.

На прошлой неделе в Латвии от Covid-19 прививались в среднем 11 900 человек в день. Эти показатели отстают от максимальной активности в конце весны и начале лета, но в два раза выше, чем в летние месяцы.

Вчера вакцины от Covid-19 получили по крайней мере 11 353 человека, в том числе 5982 - первую прививку, а 4858 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 3159 человек привились однократной вакциной Johnson&Johnson. Еще 513 человек получили дополнительную дозу вакцины.


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