В Литве за сутки выявлено 2939 случаев Covid-19, в Эстонии - 1324

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 2939 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 20 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 17 человек был не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1735 пациентов с Covid-19, 148 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 10 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1246,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 13,4%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 8463 теста на Covid-19, позитивный результат дали 1324 теста, скончались пять человек.

По состоянию на утро 22 октября госпитализированы 446 пациентов с коронавирусом. Из них 317 пациентам стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, не вакцинированы 206 пациентов (65 процентов), у 111 пациентов (35 процентов) завершен курс вакцинации.

Из 1324 новых заболевших не вакцинирован 841 человек, курс вакцинации завершен у 483 человек.